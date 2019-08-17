"Лесоруб крафт фест" пройдет на Бору 24 августа

Фото:
"Лесоруб крафт фест" пройдет на Бору (площадка под канатной дорогой) 24 августа 2019 года. Об этом сообщили организаторы.
Фестиваль "Лесоруб Фест" – это пространство, которое объединило этап всероссийского конкурса лесорубов, творческие и кулинарные мастер- классы, лектории от мастеров ландшафта и ухода за деревьями и растениями. Подробности на сайте.
В нижегородском минпроме рассказали, что во время фестиваля выберут лучших вальщиков леса. Призеры конкурса профессионального мастерства "Лучший лесоруб" представят Нижегородскую область на федеральном этапе.
Участники конкурса будут состязаться в валке дерева на время и точность, обрезке сучьев на скорость и качество, комбинированной раскряжевке.
Открытие фестиваля в 11:00.
(6+)
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+