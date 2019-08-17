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Культура и отдых

"Лесоруб крафт фест" пройдет на Бору 24 августа

23 августа 2019 15:04  [717] Культура и отдых

Фото: с сайта организаторов

"Лесоруб крафт фест" пройдет на Бору (площадка под канатной дорогой) 24 августа 2019 года. Об этом сообщили организаторы.

Фестиваль "Лесоруб Фест" – это пространство, которое объединило этап всероссийского конкурса лесорубов, творческие и кулинарные мастер- классы, лектории от мастеров ландшафта и ухода за деревьями и растениями. Подробности на сайте.

В нижегородском минпроме рассказали, что во время фестиваля выберут лучших вальщиков леса. Призеры конкурса профессионального мастерства "Лучший лесоруб" представят Нижегородскую область на федеральном этапе.

Участники конкурса будут состязаться в валке дерева на время и точность, обрезке сучьев на скорость и качество, комбинированной раскряжевке.

Открытие фестиваля в 11:00.

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