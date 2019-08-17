Педагоги Сормовского района обсудили планы работы на новый учебный год Общество

Педагогическая конференция, собравшая педагогов и руководителей школ, а также воспитателей детских садов, состоялась 29 августа в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

В конференции приняли участие депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов, глава Сормовского района Дмитрий Сивохин, члены экспертного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области Евгений Костин и Павел Пашинин.

В ходе конференции предстояло не только подвести итоги прошедшего учебного года, но и наметить планы работы на предстоящий.

Особое внимание в этом году уделялось реализации национального проекта "Образование". В рамках конференции педагоги детально обсудили разработку дорожных карт: что сделано и какие направления еще можно проработать по данному национальному проекту.

Как отметили в пресс-службе, сфера образования является одним из ключевых пунктов Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. Член экспертного совета по реализации Стратегии Евгений Костин, говоря о задачах, которые сегодня стоят перед системой образования в Нижегородской области, обратил внимание на застарелую проблему – обучение школьников во вторую смену.

"Хочу заострить внимание на одной из первоочередных задач, которую обозначил губернатор Глеб Никитин в Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, - это ликвидация второй смены обучения в школах. На сегодняшний день проделана очень большая работа по совершенствованию материально-технической базы школ. Но нельзя забывать и о комфортных условиях обучения учащихся. Занятия в первую смену – одно из этих условий, - сказал Евгений Костин.

"Чтобы выполнить эту задачу, необходимо ввести 22,5 тысячи новых мест в школах. Для обеспечения этой потребности нужно развивать систему государственно-частного партнерства в нашей области. Кроме того, на уровне региона необходимо разработать механизм, при котором застройщик будет обязан строить школу в каждом новом жилом микрорайоне", - добавил он.

Обсуждая развитие системы образования в Сормовском районе, участники коснулись и нюансов образовательного процесса, и кадров, и капитального ремонта учреждений.

"Вопросы, которые обсуждаются на таких конференциях – во многом системные. Интересует и материальная база учреждений, и работа с кадрами. Какие-то темы решаются, какие-то в проработке. Есть, например, планы в Сормово по капремонту в 2020-2021 годах трех школ, строительства новой. Идут работы по строительству двух детских садов", - сказал Артем Кавинов.

При этом, как отметил депутат, конечно, есть определенные ожидания по федеральным решениям.

"Сегодня в Госдуме поднимается вопрос по освобождению учителей от излишней отчетности и повышение базовой ставки для молодых педагогов, рассматривается инициатива по допуску к ведению занятий в школе студентов, пока не получивших диплома по специальности. Стоит ждать изменений по формату меню горячего питания школьников и в целом появления нового проекта, направленного на развитие сберегающих здоровье технологий в школах", - рассказал подробности депутат.

Он обратил внимание, что живой отклик получила инициатива по освобождению педагогов от излишней отчетности и предложение по ограничению проверок лишь летним временем, когда нет занятий в школе.



"И вот эти наработки и перспективы местные и федеральные сегодня как раз становятся основой для планов по развитию образовательных процессов на новый учебный год. Это такая история рабочего взаимодействия и депутатов всех уровней и исполнительной власти и общественности", - подвел итог Артем Кавинов.