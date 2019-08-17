Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородские мобильные "Кванториумы" хотят купить семь регионов РФ

Нижегородская область стала первой в стране, где появились передвижные "Кванториумы" и регион планирует увеличить их количество. Нижегородская модель мобильного "Кванториума" единственная в России и она полностью производится на площадках в Нижнем Новгороде, Семенове и Балахне. Сейчас семь регионов уже проявили заинтересованность в покупках таких комплексов.

Нижегородская область намерена развивать экономическое сотрудничество с Китаем

Предприятия Нижегородской области активно экспортируют в Китай высокотехнологичные виды продукции. Среди основных поставщиков этих групп выступают такие предприятия, как "Русполимет". Также с Китаем сотрудничают "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", "Оргхим", "Нижегородский масло-жировой комбинат" и бумкомбинат "Волга".

Роскосмос предоставил "КосмоКурсу" заключение по космодрому в Нижегородской области

Институт Роскосмоса выдал заключение на предварительные материалы проекта по созданию космодрома в Нижегородской области. "КосмоКурс" сообщали, что "ничего критичного в замечаниях нет, просто необходимо некоторые решения и результаты расчётов более подробно описать". В случае окончательного согласования данного проекта с госкорпорацией "Роскосмос", инвестор приступит к строительству объекта.

Параметры нижегородского бюджета на 2019 год увеличены на 3,3 млрд рублей

Депутаты областного парламента внесли изменения в закон "Об областном бюджете на 2019 год". С учетом изменений доходы и расходы бюджета увеличены на 3,3 млрд рублей и составляют 174,8 млрд рублей и 185,7 млрд рублей соответственно. Дефицит бюджета увеличен на 4,3 млрд рублей — до 10,9 млрд рублей.

МВД проверяет информацию о нижегородке, якобы покупающей щенков для лечения от туберкулеза

Несколько дней назад в группе ВКонтакте по спасению животных было размещено видео, где женщина не скрывала, что обратилась в приют и попросила щенков, мясо которых ей необходимо для лечения мужа от туберкулеза. Женщина заявила волонтерам приюта, что покупала щенков неоднократно. Данным фактом заинтересовалась полиция и сейчас проверяет эту информацию.

Житель Дзержинска укусил полицейского

Нарушение правопорядка произошло, когда полицейские пытались пресечь мелкое хулиганство со стороны мужчины. Тот в ответ укусил полицейского в лицо. В отношении дзержинца возбуждено уголовное дело.

Ремонт дорог в Нижегородской области в 2019 году увеличится на 100 км

Всего в регионе в этом году в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 763 км дорог.