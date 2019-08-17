МВД проверяет информацию о нижегородке, якобы покупающей щенков для лечения от туберкулеза Происшествия

Нижегородские полицейские проверяют информацию о женщине, якобы покупающей щенков для лечения от туберкулеза. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, что несколько дней назад в группе ВКонтакте по спасению животных было размещено видео. Женщина не скрывала, что обратилась в приют из корыстных побуждений. Мясо щенков ей нужно якобы для лечения от туберкулеза, которым болен ее супруг. Женщина заявила волонтерам приюта, что покупала щенков неоднократно.

"Мы вылечили моего родного брата именно от туберкулеза щенячьим мясом. У меня нет доказательств, но человек живет в Нижнем Новгороде. Я не знаю, что содержится, но у меня вылечился родной брат. Не мы убивали. Это происходило в деревне. Наняли и все. Нам нужно только щенков. Оно ничем не пахнет это мясо. Оно спасает. В щенячьем мясе есть что-то такое противотуберкулезное", - рассказала женщина.

Как пояснили сотрудники группы по спасению животных в чрезвычайных ситуациях "Чип и Дейл спешат на помощь Нижний Новгород", об этой женщине им сообщила неравнодушная нижегородка, после чего они сами специально связались с покупательницей щенков. Это было сделано, чтобы придать ситуации огласку. Как только информация была опубликована в СМИ на телефон группы стали поступать угрозы от супруга женщины.

"После установления обстоятельств и целей приобретения животных будет дана правовая оценка её действиям. При наличии оснований, женщина будет привлечена к ответственности в соответствии с законодательством", - сообщили в региональном управлении МВД.

Отметим, что "жестокое обращение с животным" наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.