Нижегородская область намерена развивать экономическое сотрудничество с Китаем Бизнес

Нижегородская область намерена развивать экономическое сотрудничество с Китаем. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона 29 августа.

Сегодня депутаты областного Законодательного собрания приняли закон "Об утверждении соглашения между правительством Нижегородской области и Народным Правительством провинции Хубэй о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве".

Как заявил по итогам принятия данного закона губернатор региона Глеб Никитин, Китай является стратегическим партнером Нижегородской области и на протяжении последних десяти лет входит в первую десятку стран-лидеров по объему товарооборота.

"Предприятия Нижегородской области активно экспортируют в Китай высокотехнологичные виды продукции. Среди основных поставщиков этих групп товаров мы видим, например, такое нижегородское предприятие, как "Русполимет". Также с Китаем сотрудничают "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", "Оргхим", "Нижегородский масло-жировой комбинат" и бумкомбинат "Волга"", - сказал Глеб Никитин.

По данным департамента внешних связей правительства Нижегородской области, наиболее значимый рост поставок по итогам 2018 года пришелся на экспорт котлов, оборудования и механических устройств, увеличившийся по сравнению с 2017 годом в 1,6 раза — до $26 млн. Кроме того, на 36% увеличились продажи производимых в нашем регионе топлива и нефтепродуктов (почти до $10 млн), а поставки нижегородской бумаги и картона возросли в 2,3 раза почти до $7 млн.

Также китайская сторона стала закупать почти наполовину больше древесины и изделий из бумаги (на $6,7 млн) и в 4 раза больше изделий из камня, гипса и аналогичных материалов (почти на $4 млн).

По словам Глеба Никитина, подписанное соглашение обозначает такие направления сотрудничества с провинцией Хубэй, как промышленность,транспортная и логистическая инфраструктура, совместное предпринимательство, инвестиции, информационные технологии, культура, образование, спорт, туризм.

"Документ соответствует целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области", - добавил губернатор.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития. По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".