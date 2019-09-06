Нижний сегодня: главные события дня Общество

Ангар, предположительно с 500 тонн ГСМ, горит в Кудьминской промзоне

Сообщение о возгорании поступило сегодня вечером. В МЧС пояснили, что в настоящее время размер ангара уточняется, как и объем хранимого там масла, но по предварительным данным этот объем составляет 500 тонн.

Почти 40 млн рублей пойдет на благоустройство Нижнего Новгорода по маршруту форума "Россия – спортивная держава"

Расходную и доходную части бюджета Нижнего Новгорода на 2019 года планируется увеличить на 10,7 млн рублей, поступивших за счет межбюджетных трансфертов. Соответствующие изменения депутаты Гордумы рассмотрели на совместном заседании постоянных комиссий 10 сентября 2019 года. В новостной заметке НИА "Нижний Новгород" рассказывается о том, как депутаты предложили распределить средства бюджета.

Владимир Панов рассчитывает, что недоработки по благоустройству бульвара Авиастроителей устранят за неделю

Глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов 10 сентября проверил ход благоустройства бульвара Авиастроителей в Московском районе. В ходе проверки Владимир Панов высказал несколько замечаний к аккуратности укладки брусчатки и выразил надежду, что подрядчик в течение недели устранит большую часть замечаний,

Глеб Никитин планирует создать в Нижегородской области НОЦ мирового уровня

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел совещание по вопросу деятельности нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Глава региона сказал, что у области огромный потенциал, огромное количество научных и образовательных организаций, вузов, НИИ, научных институтов РАН, а также большой промышленный комплекс, который может проделать соответствующую работу - сформировать заказ для науки и образования.

Борьба с пробками в Сормовском районе: началось строительство дороги-дублера

Объездную дорогу начали строить в Сормовском районе для борьбы с пробками, которые регулярно возникают по пр.Союзный и ул. Коминтерна. Автовладельцы называют переулок "Союзный" "камнем преткновения", и строительство дороги-дублера фактически разгрузит переулок на половину.

Управление госохранкультуры проверит обстоятельства сноса флигеля исторической усадьбы в Нижнем Новгороде

В минувшие выходные флигель усадьбы П.Н. Соколовой второй половины XIX века снесли. Управление госохранкультуры планирует в ближайшее время осуществить контрольно-надзорные мероприятия в отношении собственника усадьбы, по результатам которых будут установлены обстоятельства разрушения исторического объекта и приняты соответствующие меры правового реагирования.

Владислав Атмахов считает нерентабельной концепцию благоустройства нижегородского парка "Швейцария"

Председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов считает, что объекты, строительство которых запланировано в рамках благоустройства парка, не принесут достаточной прибыли. В итоге рабочая группа еще раз рассмотрит проект самоокупаемости парка.