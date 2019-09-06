Два пожарных поезда привлекли к тушению Кудьминской промзоны, где горят емкости с ГСМ (ВИДЕО) Происшествия

Фото: Региональное ГУ МЧС РФ

Два пожарных поезда привлекли к тушению Кудьминской промзоны Богородского района Нижегородской области, где горят емкости с горюче-смазочным материалом. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в расположенном на территории промзоны ангаре, где находилось примерно 500 тонн ГСМ, поступило вечером 10 сентября. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия в 18:20.

Позже стало известно, что огонь с ангара перекинулся на расположенные рядом строения. МЧС сообщило о том, что помимо ангара горят стоящие рядом два склада (металлический и кирпичный), два административных здания и бытовое помещение. Кроме того, горели емкости с маслом на открытой площадке и три личных автомобиля.

По данным ведомства, общая площадь пожара спустя около двух часов после прибытия первых пожарных подразделений, составляла 5 тысяч кв. м. Также сообщалось о двух жертвах пожара.

Для того, чтобы быстрее ликвидировать горение, МЧС привлекло два пожарных поезда.

Поезда прибыли в 20:55 и 21:07 на железнодорожную станцию Кудьма со станций из Нижнего Новгорода и Зелецино Кстовского района. Один состав привез 100 тонн воды и 4 тонны пенообразователя, второй - 122 тонны воды и 5 тонн пенообразователя.

Поскольку от места пожара до железнодорожной станции расстояние составляет 300 метров, то сотрудникам МЧС пришлось прокладывать магистральные линии.

В ведомстве добавили, что одного пострадавшего на пожаре пришлось госпитализировать, второму медицинская помощь оказана на месте и в госпитализации он не нуждался.

Помимо пожарных поездов к тушению пожара привлекаются 128 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС - 111 человек и 31 единица техники.