"Надеюсь, нижегородцы смогут вносить свои предложения по проекту "Вам решать" в 2020 году", - Ольга Щетинина Общество

Ольга Щетинина

"Надеюсь, нижегородцы смогут вносить свои предложения по проекту "Вам решать" уже в 2020 году", - сказала заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия" Ольга Щетинина, комментируя данный проект, который реализуется в регионе.

"Первый опыт голосования в рамках губернаторского проекта "Вам решать" оказался удачным", - пояснила депутат. Она рассказала, что жители многих районов объединились и с большим интересом подключились к его реализации.

"Жители активно обсуждали проекты в социальных сетях, агитировали друзей и знакомых проголосовать за строительство или реконструкцию того объекта, который необходим их территории в первую очередь", - отметила Ольга Щетинина.

"Многие отдавали свои голоса сразу нескольким районам области, чтобы помочь своим близким. В итоге в голосовании приняли участие свыше 160 тысяч человек, которые отдали более 250 тысяч голосов. И это действительно хороший результат", - считает заместитель председателя ЗС НО.

"Павловский и Вачский районы не остались в стороне. Муниципалитеты подали восемь из пяти заявок соответственно. Всего в голосовании приняли участие более 15,5 тысяч жителей этих районов. По итогам Павловский район реализует пять проектов на сумму почти 25 млн рублей, а Вачский район получит финансирование в виде 15 млн рублей на реализацию трех проектов. Проектами-победителями в Ваче стали капитальный ремонт жилого корпуса в детском центре "Дружба", строительство лыжероллерной трассы в селе Арефино. Кроме того, для перевозки детей до ДЮЦ "Ровесник" будет закуплен новый автобус", - рассказала Ольга Щетинина.

"Что касается Павловского района, то здесь подавляющее большинство жителей проголосовали за благоустройство парка "Дальняя Круча". Кроме того, в рамках проекта "Вам решать" в городском парке Ворсмы будет установлена хоккейная коробка, а также благоустроены сельское кладбище (Калининский сельсовет) и оздоровительно-развлекательный комплекс в деревне Ясенцы. Это действительно значимые объекты и проекты, и руководство районов, предлагая их на голосование, по сути "угадали" желания жителей", - продолжила она.

"Хочется, чтобы подобные программы продолжались. В нашем регионе уже на протяжении нескольких лет реализуется программа поддержки местных инициатив, где жители также предлагают проекты, которые необходимо реализовать в первую очередь, и готовы принимать участие в их софинансировании и контроле за выполнением работ. Новый проект "Вам решать" дает еще больше возможностей сделать свою территорию благоустроенной и комфортной для проживания. Конечно, было бы здорово, если население смогло не только голосовать за уже готовые проекты, но и вносить свои предложения. Надеюсь, данный вопрос будет решен положительно в следующем году", - заключила депутат.