Иван Носков наградил дзержинских волонтеров Общество

Глава Дзержинска Иван Носков наградил волонтеров. Торжественная церемония награждения благодарственными письмами и почетными грамотами участников ликвидации последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл" и волонтеров акции "Городской двор" прошла 26 сентября 2019 года. Сотрудников "Управдом-Центр" также наградили за ликвидацию последствий взрыва на предприятии.

Благодарственные письма получили участники волонтерских движений, представители Молодежного парламента и Молодежной администрации города, волонтеры поисково-спасательных отрядов, представители общественных организаций, а также добровольцы и просто активные дзержинцы. Всего более 200 человек.

"Хочется сказать, спасибо каждому кто принимал участие в ликвидации. Кто отнесся к этому со всей душой. Много кто помогал и из других городов. Это доказывает, что трудности нас укрепляют, делают сильнее. Я уверен, что мы сможем решить любую проблему, которая перед нами возникнет", - отметил Иван Носков.

Также были награждены участники командно-штабных учений главного управления МЧС по Нижегородской области, которые проходили в Дзержинске 23 июля 2019 года.

Напомним, что на территории ГосНИИ "Кристалл" 1 июня 2019 года произошли взрывы на складе готовой продукции. Взрывами было разрушено несколько зданий, в домах жителей города были выбиты стекла, почти 100 человек получили осколочные ранения, 18 дзержинцев пришлось госпитализировать. Попавшим в больницы гражданам власти выплатили по 150 тысяч рублей.