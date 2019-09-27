Нижний сегодня: главные события дня

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Стоимость проезда в нижегородском метро не изменится до конца 2019 года

Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Ранее директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев заявлял о планах по увеличению тарифов.

Финальный этап рекультивации начался на полигоне ТБО "Игумново" в Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства по результатам выездного совещания, которое прошло под руководством заместителя губернатора Андрея Харина 27 сентября 2019 года.

Согласно информации, сейчас на объекте накопленного экологического вреда уже приступили к укладке растительного грунта и биоматов. Продолжается укладка геотекстиля - cлой готов на 79%. На 88% завершено устройство геомембраны и на 73% газодренажного слоя. На 60% создана газосборная система.

Предприятия Нижегородской области одними из первых в стране получили сертификаты НСС на новые ГОСТы

Как сообщает пресс-служба главы региона, с 1 сентября 2019 года в России вступили в силу новые ГОСТы для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки.

"Национальная система сертификации – федеральный проект Росстандарта, в рамках которого предприятия добровольно подтверждают качество выпускаемой продукции требованиям национальных стандартов. Нижегородская область одной из первых вошла в проект в 2016 году, в регионе первые заявки на участие подали нижегородские хлебопеки. Это 8 нижегородских предприятий и более 100 наименований продукций", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Подрядчик планирует завершить благоустройство сквера им.Жукова и Черного пруда в Нижнем Новгороде в ноябре

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заместителя мэра Виктора Сдобнякова.

"В обоих скверах уже работают строители", – отметил он.

Сотрудников "Управдом-Центр" наградили за ликвидацию последствий взрыва на дзержинском "Кристалле"

Всего отметили порядка 200 представителей различных организаций, ведомств и структур, принявших участие в ликвидации последствий ЧП.