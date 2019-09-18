Стоимость проезда в нижегородском метро не изменится до конца 2019 года Общество

Стоимость проезда в нижегородском метро не изменится до конца 2019 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Ранее директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев заявлял о планах по увеличению тарифов.

Он пояснил, что при стоимости проезда в 28 рублей эту сумму часто не платят, поскольку по безналичной оплате стоимость проезда обходится в 26 рублей, кроме того в метро действуют льготные проездные. Таким образом, средняя стоимость проезда на одного человека выходит в среднем по цене в 21 рубль. Однако, по подсчетам экономистов метрополитена, себестоимость поездки оценивается в 56 рублей.

В связи с этим МП "Нижегородское метро" направило в Региональную службу по тарифам документы, связанные с расчетом себестоимости перевозки пассажиров и обоснование необходимости повышения стоимости проезда. Вопрос необходимости пересмотра стоимости будет решен после анализа заявки метрополитена.