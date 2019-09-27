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Политика

"День машиностроителя – праздник во многом знаковый для Нижегородской области", - Николай Пугин

29 сентября 2019 09:51  [36] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Председатель Нижегородского регионального совета сторонников партии "Единая Россия", президент ПАО "ГАЗ" Николай Пугин направил поздравление с Днем машиностроителя.

"День машиностроителя – праздник во многом знаковый для Нижегородской области. Эта отрасль была и остается одной из наиболее значимых для региона. Бренд "ГАЗ" известен далеко за пределами России, автобусы марки "ПАЗ" являются наиболее востребованной техникой своего класса практически во всех регионах, машиностроительный завод – один из столпов обороноспособности страны. Нельзя не отметить заводы "Гидромаш", "Термаль" и множество других.

Нам есть чем гордиться. Машиностроение – передовая, активно развивающаяся отрасль, набирает обороты, повышая автоматизацию производства, увеличивая выработку на одного сотрудника, совершенствуя свою продукцию до высот мировых стандартов. Во всем этом заслуга работников предприятий. Победы заводов и производств сделаны их руками, их профессионализмом, их трудолюбием.

Пусть и впредь машиностроение не сдает своих позиций, оставаясь одной из эталонных отраслей Нижегородской области!" – отмечается в поздравлении.

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