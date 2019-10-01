Нижний сегодня: главные события дня Общество

Роман Колосов назначен замминистра транспорта Нижегородской области

Чиновник вступил в должность 23 сентября 2019 года. Ранее Роман Колосов являлся заместителем главы Нижнего Новгорода по транспорту, и был уволен с поста 5 июля текущего года.

СУ СК организовал проверку по факту избиения подростка в Кулебаках

Это вызвало повышенный общественный резонанс. Видео жестокого избиения мальчика очевидцы опубликовали в сети Интернет.

Кирпичная стена духовного учебного заведения обрушилась в Нижнем Новгороде

На момент происшествия в здании находилось три человека, которые успели покинуть помещение. Никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

"Дочка" РФЯЦ–ВНИИЭФ пыталась понизить класс опасности отходов от донецкого угля

"Саровская Генерирующая компания" пыталась обжаловать в суде решение, согласно которому отходам от донецкого угля присвоен IV класс опасности. Ранее компания просила экспертов понизить этот статус до V класса.

Нижегородские туристы попали в больницу после ДТП в Ленинградской области

Туристический автобус, в котором находились нижегородцы, опрокинулся в кювет 7 октября. Автобус следовал из Таллина в Нижний Новгород.

Снимок нижегородского метро включен в фотосборник самых красивых станций СССР

Канадец Кристофер Хервиг включил снимок нижегородского метро в сборник "Советские станции метро", куда он поместил фотографии самых красивых станций. В Нижнем Новгороде его привлекла станция Чкаловская.

РЖД готово начать строительство ВСМ Москва - Нижний Новгород и завершить в 2024 году

Проектирование участка Москва - Нижний Новгород уже завершено, а РЖД готово приступить к строительству. В магистральном плане сроки запуска этой линии - 2024 год.