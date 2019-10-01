Последние новости рубрики Общество
07 октября 2019 18:54  [55] Нижний сегодня: главные события дня
07 октября 2019 18:50  [104] РЖД готово начать строительство ВСМ Москва - Нижний Новгород и завершить в 2024 году
07 октября 2019 18:41  [36] Ветераны морской пехоты провели "Урок мужества" для воспитанников Богоявленского детского дома
07 октября 2019 17:07  [90] Береги смолоду2: нижегородских студентов научили бережливому производству
07 октября 2019 16:41  [94] Нижегородский Фонд защиты прав дольщиков зарегистрировали в минюсте РФ
07 октября 2019 16:04  [95] Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест пройдет в Нижегородской области
07 октября 2019 14:48  [130] Депутаты ЗС НО поддерживают законопроект о запрете "разливаек" в жилых домах
07 октября 2019 14:26  [120] Итоги "Нобелевской недели" обсудят в Парке науки ННГУ "Лобачевский Lab"
07 октября 2019 14:12  [115] Конкурс "Серафимовский учитель" проходит на территории ПФО
07 октября 2019 13:57  [179] Прокуратура обязала больницу Павлова обеспечить ребёнка-инвалида жизненно важными лекарствами
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

07 октября 2019 18:54  [55] Общество

Роман Колосов назначен замминистра транспорта Нижегородской области

Чиновник вступил в должность 23 сентября 2019 года. Ранее Роман Колосов являлся заместителем главы Нижнего Новгорода по транспорту, и был уволен с поста 5 июля текущего года.

СУ СК организовал проверку по факту избиения подростка в Кулебаках

Это вызвало повышенный общественный резонанс. Видео жестокого избиения мальчика очевидцы опубликовали в сети Интернет.

Кирпичная стена духовного учебного заведения обрушилась в Нижнем Новгороде

На момент происшествия в здании находилось три человека, которые успели покинуть помещение. Никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

"Дочка" РФЯЦ–ВНИИЭФ пыталась понизить класс опасности отходов от донецкого угля

"Саровская Генерирующая компания" пыталась обжаловать в суде решение, согласно которому отходам от донецкого угля присвоен IV класс опасности. Ранее компания просила экспертов понизить этот статус до V класса.

Нижегородские туристы попали в больницу после ДТП в Ленинградской области

Туристический автобус, в котором находились нижегородцы, опрокинулся в кювет 7 октября. Автобус следовал из Таллина в Нижний Новгород.

Снимок нижегородского метро включен в фотосборник самых красивых станций СССР

Канадец Кристофер Хервиг включил снимок нижегородского метро в сборник "Советские станции метро", куда он поместил фотографии самых красивых станций. В Нижнем Новгороде его привлекла станция Чкаловская.

РЖД готово начать строительство ВСМ Москва - Нижний Новгород и завершить в 2024 году

Проектирование участка Москва - Нижний Новгород уже завершено, а РЖД готово приступить к строительству. В магистральном плане сроки запуска этой линии - 2024 год.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph