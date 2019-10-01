Нижний сегодня: главные события дня

Роман Колосов назначен замминистра транспорта Нижегородской области
Чиновник вступил в должность 23 сентября 2019 года. Ранее Роман Колосов являлся заместителем главы Нижнего Новгорода по транспорту, и был уволен с поста 5 июля текущего года.
СУ СК организовал проверку по факту избиения подростка в Кулебаках
Это вызвало повышенный общественный резонанс. Видео жестокого избиения мальчика очевидцы опубликовали в сети Интернет.
Кирпичная стена духовного учебного заведения обрушилась в Нижнем Новгороде
На момент происшествия в здании находилось три человека, которые успели покинуть помещение. Никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.
"Дочка" РФЯЦ–ВНИИЭФ пыталась понизить класс опасности отходов от донецкого угля
"Саровская Генерирующая компания" пыталась обжаловать в суде решение, согласно которому отходам от донецкого угля присвоен IV класс опасности. Ранее компания просила экспертов понизить этот статус до V класса.
Нижегородские туристы попали в больницу после ДТП в Ленинградской области
Туристический автобус, в котором находились нижегородцы, опрокинулся в кювет 7 октября. Автобус следовал из Таллина в Нижний Новгород.
Снимок нижегородского метро включен в фотосборник самых красивых станций СССР
Канадец Кристофер Хервиг включил снимок нижегородского метро в сборник "Советские станции метро", куда он поместил фотографии самых красивых станций. В Нижнем Новгороде его привлекла станция Чкаловская.
РЖД готово начать строительство ВСМ Москва - Нижний Новгород и завершить в 2024 году
Проектирование участка Москва - Нижний Новгород уже завершено, а РЖД готово приступить к строительству. В магистральном плане сроки запуска этой линии - 2024 год.
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