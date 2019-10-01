Нижний сегодня: главные события дня

Иван Носков уволил Наталью Суханову с поста замглавы Дзержинска
Наталья Суханова была назначена заместителем главы Дзержинска по соцполитике в январе этого года. Таким образом, она проработала на этой должности менее года.
Владимир Путин назвал снижение госдолга показателем качества работы правительства Нижегородской области
Когда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вступил в должность, общий уровень госдолга региона составлял 75 млрд рублей. Но относительно доли от долгов налогов и налоговых доходов упало за два года, которые он работает, с 63% до 53,3%.
Дворец водных видов спорта планируется построить в Нижегородской области
Плаванием в Нижегородской области сейчас занимаются более 41 тысячи человек. При этом на данный момент регион располагает только одним 50-ти метровым бассейном. Для полноценного развития плавания нужен еще один.
Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект строительства онкоцентра в Нижегородской области
Глеб Никитин отметил, что в Нижегородской области наиболее сложной остается ситуация с онкологическими заболеваниями. Новый онкологический центр будет рассчитан на 33 тысячи пациентов в год. Объем финансирования проекта предполагается на уровне 9,4 млрд рублей.
Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о строительстве крупнейшего образовательного комплекса в Нижегородской области
Крупнейший образовательный центр планируется создать в Нижегородской области к 2021 году. Комплекс будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и на Бору, а также центра дополнительного образования, объединенных единой образовательной программой. Уникальность центра в его концепции двух ступеней. Первая ступень объединит начальную школу и обучающихся 5−7 классов; вторая — старших школьников, с 8 по 11 класс.
Культурно-образовательный центр откроют на нижегородской Стрелке
Ключевым объектом территории Стрелки станут уникальные ажурные конструкции, сохранившиеся после Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Ранее нижегородские градозащитники спасли их от сноса.
Три фуры столкнулись на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области 11 октября, перекрыв движение
В результате ДТП пострадавших нет. Фуры следовали в сторону Москвы. Последствия аварии ликвидировали к 15:00 часам.
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