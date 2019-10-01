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11 октября 2019 16:30  [97] Более 5 тысяч человек делали зарядку на форуме "Россия – спортивная держава" 11 октября
11 октября 2019 16:08  [88] Нижегородский водоканал запустил акцию "В новый год без долгов"
11 октября 2019 15:27  [111] Киберспорт будут развивать в Нижегородской области
11 октября 2019 15:13  [107] Граффити для поднятия боевого духа пожарных создал спасатель-художник из Дзержинска
11 октября 2019 14:49  [138] Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" усиливает судебную работу с должниками
11 октября 2019 14:45  [106] Нижегородские ветеринары займутся лечением найденного у подъезда мохноногого сыча
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11 октября 2019 13:57  [147] Wi-Fi и видеонаблюдение установили в рамках благоустройства на территории парка в Воротынце
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

11 октября 2019 18:45  [21] Общество

Иван Носков уволил Наталью Суханову с поста замглавы Дзержинска

Наталья Суханова была назначена заместителем главы Дзержинска по соцполитике в январе этого года. Таким образом, она проработала на этой должности менее года.

Владимир Путин назвал снижение госдолга показателем качества работы правительства Нижегородской области

Когда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вступил в должность, общий уровень госдолга региона составлял 75 млрд рублей. Но относительно доли от долгов налогов и налоговых доходов упало за два года, которые он работает, с 63% до 53,3%.

Дворец водных видов спорта планируется построить в Нижегородской области

Плаванием в Нижегородской области сейчас занимаются более 41 тысячи человек. При этом на данный момент регион располагает только одним 50-ти метровым бассейном. Для полноценного развития плавания нужен еще один.

Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект строительства онкоцентра в Нижегородской области

Глеб Никитин отметил, что в Нижегородской области наиболее сложной остается ситуация с онкологическими заболеваниями. Новый онкологический центр будет рассчитан на 33 тысячи пациентов в год. Объем финансирования проекта предполагается на уровне 9,4 млрд рублей.

Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о строительстве крупнейшего образовательного комплекса в Нижегородской области

Крупнейший образовательный центр планируется создать в Нижегородской области к 2021 году. Комплекс будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и на Бору, а также центра дополнительного образования, объединенных единой образовательной программой. Уникальность центра в его концепции двух ступеней. Первая ступень объединит начальную школу и обучающихся 5−7 классов; вторая — старших школьников, с 8 по 11 класс.

Культурно-образовательный центр откроют на нижегородской Стрелке

Ключевым объектом территории Стрелки станут уникальные ажурные конструкции, сохранившиеся после Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Ранее нижегородские градозащитники спасли их от сноса.

Три фуры столкнулись на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области 11 октября, перекрыв движение

В результате ДТП пострадавших нет. Фуры следовали в сторону Москвы. Последствия аварии ликвидировали к 15:00 часам.

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