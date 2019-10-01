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Спорт

Дворец водных видов спорта планируется построить в Нижегородской области

11 октября 2019 15:12  [79] Спорт
Рабочая встреча

Рабочая встреча

Фото: Александр Воложанин

Дворец водных видов спорта планируется построить в Нижегородской области. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков в ходе рабочей встречи в рамках форума "Россия – спортивная держава" 11 октября 2019 года.

В обсуждении приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр спорта РФ Павел Колобков, президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Глеб Никитин отметил, что плавание в Нижегородской области является базовым видом спорта. Им занимаются более 41 тысяч человек. При этом на данный момент регион располагает только одним 50-ти метровым бассейном. Для полноценного развития плавания нужен еще один.

По его словам, строительство крупного бассейна позволило бы региону претендовать на проведение крупных соревнований уровня Чемпионата Европы.

Хулио Маглионе поддержал идею создания такого сооружения и отметил важность развития плавания в регионе.

Напомним, вопрос проведения в Нижнем Новгороде ЧЕ по плаванию также обсуждался в рамках встречи Павла Колобкова и Глеба Никитина с волонтерами форума "Россия - спортивная держава" 9 октября.

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