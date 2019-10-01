Нижегородская школа, где возникла вспышка кишечной инфекции, возобновит работу 21 октября

Школа №47
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Учебный процесс в школе №47 на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде, где возникла вспышка острой кишечной инфекции, возобновится с 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Напомним, что вспышка заболевания произошла 13 октября, в связи с чем школу закрыли на карантин.
По данным на 13 октября зарегистрировано 26 заболевших детей, из них четыре ребенка госпитализированы.
При расследовании выяснилось, что у сотрудники пищеблока являются носителями дизентерии. Кроме того, выявлены такие нарушения, как отсутствие контроля за условиями хранения продуктов, скопление мух в производственных цехах, отсутствие маркировки на оборудовании и др.
Отравлением детей заинтересовались следователи следственного уравнения. Они организовали проверку обстоятельств произошедшего, выехали на место происшествия и приступили к изъятию образцов воды и продуктов, которые использовались для приготовления блюд для школьников. Также следователи изъяли в школе необходимую документацию.
По результатам проверки СК примет процессуальное решение.
В администрации Нижнего Новгорода заявили, что виновных в заболевании детей ждут увольнения.
В Роспотребнадзоре добавили, что сотрудников пищеблока, у которых было выявлено носительство дизентерии, отстранили от работы.
В управлении также сообщили, что 15 октября в школе завершилась заключительная дезинфекция в помещениях школы и пищеблока, отобраны смывы на качество заключительной дезинфекции.
Сейчас продолжается исследование проб и, после того, как станут известны результаты, Роспотребнадзор определит виновных и предпримет меры наказания в отношении этих лиц. Кроме того, расследованием сейчас занимаются следователи и прокуратура.
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