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Общество

Нижегородская школа, где возникла вспышка кишечной инфекции, возобновит работу 21 октября

17 октября 2019 18:32  [89] Общество
Школа №47

Школа №47

Фото: с сайта school47nn.edusite.ru

Учебный процесс в школе №47 на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде, где возникла вспышка острой кишечной инфекции, возобновится с 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, что вспышка заболевания произошла 13 октября, в связи с чем школу закрыли на карантин.

По данным на 13 октября зарегистрировано 26 заболевших детей, из них четыре ребенка госпитализированы.

При расследовании выяснилось, что у сотрудники пищеблока являются носителями дизентерии. Кроме того, выявлены такие нарушения, как отсутствие контроля за условиями хранения продуктов, скопление мух в производственных цехах, отсутствие маркировки на оборудовании и др.

Отравлением детей заинтересовались следователи следственного уравнения. Они организовали проверку обстоятельств произошедшего, выехали на место происшествия и приступили к изъятию образцов воды и продуктов, которые использовались для приготовления блюд для школьников. Также следователи изъяли в школе необходимую документацию.

По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

В администрации Нижнего Новгорода заявили, что виновных в заболевании детей ждут увольнения.

В Роспотребнадзоре добавили, что сотрудников пищеблока, у которых было выявлено носительство дизентерии, отстранили от работы.

В управлении также сообщили, что 15 октября в школе завершилась заключительная дезинфекция в помещениях школы и пищеблока, отобраны смывы на качество заключительной дезинфекции.

Сейчас продолжается исследование проб и, после того, как станут известны результаты, Роспотребнадзор определит виновных и предпримет меры наказания в отношении этих лиц. Кроме того, расследованием сейчас занимаются следователи и прокуратура.

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