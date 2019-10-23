Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородский производитель элитных сыров на дотацию из облбюджета увеличит выпуск продукции

Фермерское хозяйство "Курцево" начало свою деятельность в 2017 году. Тогда были построены козлятник, коровник и завезено поголовье коз англо-нубийской породы. Хозяйство начало производить сыры в начале 2018 года. В 2019 году сыроварня получила дотации из областного бюджета на приобретение еще 206 голов племенных коз. Сейчас на предприятии ведутся работы по строительству новой сыроварни. В планах хозяйства – расширение производства сыров Saint-Marcellin, Camembert, Valencay, Gorgonzola, Banon, Chevre, Goudse.

"Лидер-Транс" отменил "единый билет" на своих маршрутах в Нижнем Новгороде

Нижегородский перевозчик "Лидер-Транс" отменил "единый билет" с возможностью пересадки в течение 60 и 90 минут на своих маршрутах. Речь идет о маршрутах: Т14, Т39, Т63, Т79, Т89, Т92.

Сброс настроек ЦТВ 19 ноября. Инструкция по восстановлению вещания

29 ноября во всех регионах России в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания появятся информационные блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов. В ноябре региональные филиалы РТРС изменят настройки передающего оборудования первого мультиплекса. В тот момент, когда работы будут завершены и сигнал первого мультиплекса начнет транслироваться с измененными параметрами, это может вызвать сброс настроек на некоторых моделях телевизионных приемников у населения. В Нижегородской области начало подачи в эфир телесигнала с измененными параметрами пройдет с 18 по 19 ноября. Зрителям необходимо будет просто провести перенастройку телеканалов – автоматическую или вручную.

Новую "умную остановку" установят взамен тестового павильона на Б.Покровской

Ранее построенный остановочный павильон был демонтирован. До конца года на этом месте будет установлен павильон нового образца, утвержденный администрацией Нижнего Новгорода в рамках проекта "умные остановки".

Пять поездов застряли под Нижнем Новгородом на несколько часов по техпричинам

Поезд №11 сообщением Новый Уренгой - Москва подвергся наиболее долгому задержанию – в 4 часа 40 минут.

Десять нижегородцев отправятся на службу в Президентский полк

Еще 69 призывников будут служить в Семеновском полку. Также комиссариатом планируется отправка нижегородцев в Преображенский полк, но точное количество призывников пока неизвестно. При распределении по воинским частям всегда учитывается мнение юношей. Мнение зависит от престижности полка, полученного призывником образования, а еще близости к морю.

"Антиснег" возобновил работу в Нижнем Новгороде

В этой информационной системе можно в режиме онлайн отследить маршрут снегоуборочной техники, оставить заявку, а также узнать, кто отвечает за тот или иной участок - информация выдается при клике по интересующей вас территории.