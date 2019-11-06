Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородская мэрия получила первый вариант новой городской канатной дороги

ООО "Национальные канатные дороги" представило в администрацию Нижнего Новгорода один из вариантов строительства новой канатной дороги, которая протянется от станции метро Заречная до парка Швейцария. В целом контракт с компанией предполагает строительство двух новых "канаток" в Нижнем Новгороде. Проект одной из них, который сейчас находится в мэрии, предусматривает трехсекционную канатную дорогу гондольного типа протяженностью 3,39 км. По предварительным данным на строительство дороги потребуется 2,5 года.

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов покинул пост

Глава минспорта Сергей Панов покинул пост 6 ноября 2019 года. До конца недели исполнять обязанности руководителя ведомства станет заместитель министра Алина Горшунова. С 11 ноября и.о. министра будет Алексей Москвин. Сергей Панов был назначен министра спорта региона в апреле 2014 года. До этого являлся генеральным менеджером баскетбольного клуба "Нижний Новгород", которым руководил с октября 2008 года.

Нижегородские волонтеры в очередной раз возобновили активные поиски Маши Ложкаревой

"Мы не оставляем надежду найти Машу", - объясняют волонтеры. 13-летняя Маша Ложкарева пропала 1 августа 2018 года, когда около 19:00 уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок. После пропажи девочки ее поиск не прекращался. В этом было задействовано более 400 человек.

Мэрия приступила к проектированию коммуникаций на Нижневолжской набережной

Коммуникации нужны чтобы наполнить это пространство объектами торговли и развлечений, без которых набережная после реконструкции выглядит пустой и не привлекательной.

Новое производство нижегородской компании "Оргхим" открыто в Малайзии

В Малайзии компания открыла производство неканцерогенных ("зеленых") технологических масел-наполнителей для шин, синтетических каучуков и резиновых смесей. Завод в Малайзии является первым производством полного цикла холдинга "Оргхим" за пределами России и первым российским предприятием в этой стране. Объем инвестиций в производство за рубежом составил почти $60 млн. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который присутствовал на открытии завода, сказал, что сотрудничество Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона строится в направлении расширения торгово-экономического сотрудничества, прежде всего, экспорта.