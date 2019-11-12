Нижегородский "ЕЦМЗ" оштрафовали из-за острой кишечной инфекции в школе №47 Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Нижегородский МП "ЕЦМЗ" оштрафовали из-за острой кишечной инфекции в школе №47 Советского района. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 13 ноября 2019 года.

За выявленные нарушения санитарного законодательства составлено 3 протокола об административном правонарушении на МП "Единый центр муниципального заказа" по ст. 6.6 КОАП (сумма штрафа -35 тысяч рублей), зав. производством "ЕЦМЗ" по ст. 6.6. КОАП (сумма штрафа – 5 тысяч рублей и на директор школы по ст. 6.7. ч.1 КОАП (сумма штрафа – 3 тысячи рублей).

Материалы расследования переданы в следственные органы.



Кроме того, управлением Роспотребнадзора оказана помощь в составлении претензий в адрес МП "Единый центр муниципального заказа" о возмещении морального вреда по факту отравления, в случае неудовлетворения которых управление будет помогать обратившимся защитить права в суде.

В середине октября в школе №47 (пр.Гагарина) произошла групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией - заболели 26 детей. Выяснилось, что работник пищеблока этой школы является носителем дизентерии. В учебном заведении, организатором питания которой является МП "ЕЦМЗ", был объявлен карантин.

"ЕЦМЗ" выиграл конкурс по выбору единого организатора питания в 143 нижегородских школах в ноябре 2018 года. Всего в городе 167 школ, остальные 24 школы – это учебные учреждения так называемого "закрытого типа", где в штате есть повара, а директор сам заключат договоры.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление об увольнении предыдущего гендиректора "ЕЦМЗ" Владимира Жмакина 31 октября этого года. Перед увольнением Жмакин находился на больничном. Сейчас предприятием руководит Елена Корнева.

Напомним также, что с тех пор, как Владимир Жмакин стал руководителем МП в сентябре прошлого года, ЕЦМЗ регулярно проводил закупки продуктов у единственных поставщиков без конкурсов, что было основанием для возбуждения дел нижегородским УФАС.