Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин избран секретарем НРО партии "Единая Россия"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин избран секретарем регионального отделения "Единой России". Кандидатуру Глеба Никитина в качестве исполняющего полномочия секретаря регионального отделения партии утвердил президиум генсовета "Единой России" в конце октября. Как сказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак "в любом избирательном цикле одну из ведущих ролей играют высшие должностные лица наших субъектов".

Депутату Гордумы Евгению Лазареву потребовалась медпомощь во время заседания суда

Депутату потребовались медики во время судебного процесса с бывшей супругой, которая пытается отсудить у Евгения Лазарева 250 млн рублей. Депутат сказал, что в зале заседания у него поднялось давление 180 на 110. После того, как в суд прибыли врачи скорой помощи, Лазарева увезли в больницу №38.

Нижний Новгород может стать столицей проведения конкурса "Мисс ООН - 2021"

Такую информацию озвучила журналистам нижегородка Дарья Цыбина, завоевавшая титул "Мисс ООН Земли-2019". Для того, чтобы принести России и Нижнему Новгороду победу в данном конкурсе, 23-летняя девушка отправилась в Индию, где на границе с Пакистаном, в городе Джаландхар с 1 по 10 ноября и проходило соревнование. Дарья рассказала журналистам как она добилась победы и завоевала титул "Мисс ООН Земли-2019".

УФНС заявляет, что зарплаты нижегородцев растут

Такое заявление сделал глава управления федеральной налоговой службы по Нижегородской области Виктор Большаков, основываясь на статистических данных по налогам на прибыль и на доходы физических лиц. В качестве примера он привел статистические данные еще по ряду других налогов.

Систему распознавания лиц планируется ввести еще в 75 школах Нижнего Новгорода в 2020 году

Система используется для контроля доступа в здание сотрудников, родителей и других посетителей школы. Для этого установлены быстросъемные турникеты и ограждения на двух входах, широкоугольные камеры и сервер видеоаналитики. Камеры способны распознавать детей разного роста и возраста: от начальных классов до старшеклассников.

Единый образовательный портал для учеников, родителей и педагогов разработали в Нижнем Новгороде

По задумке разработчиков, этот ресурс объединит все направления деятельности в системе образования. С его помощью нижегородцы смогут оперативно узнавать необходимую информацию, связанную с образовательным процессом, и вступать в диалог с педагогическим коллективом в "электронной приемной".