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Политика

"Наша совместная работа с Горьковской железной дорогой выходит на качественно новый уровень", - Евгений Лебедев

18 ноября 2019 14:58  [83] Политика

Совместное выездное заседание комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству и постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи прошло 18 ноября 2019 года в рамках Дня Российских железных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Новая электричка

В ходе заседания ввели в эксплуатацию новый электропоезд серии ЭП3Д в шестивагонном исполнении. Это концептуально новый подвижной состав, максимально адаптированный для пригородного и внутригородского движения. Для удобства пассажиров новая электричка имеет продуманный дизайн, эргономику кресел, просторный салон с поручнями, а также места для крепления велосипедов и аппарель для маломобильных групп пассажиров. В электричке может находиться до 586 пассажиров. Планируется, что ходить она будет в Семёновском и Заволжском направлениях.

"Нижегородская область является одним из немногих регионов России, принимающих участие в финансировании обновления подвижного состава. Для нас крайне важно, чтобы жители и гости области с комфортом добирались домой, до знаковых туристических мест. Новый подвижной состав заменит электропоезда 1991 года", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Электропоезд поступил на Горьковскую железную дорогу в рамках инвестиционной программы ОАО "Российские железные дороги". Всего в 2019 году ОАО "РЖД" закупило электропоезда серии ЭП3Д в количестве 5 единиц, 4 из которых будут курсировать на территории Нижегородской области.

Суть встречи

Парламентарии обсудили перспективы развития пассажирской железнодорожной инфраструктуры на территории области и возможности финансирования новых проектов. Кроме того, депутаты рассмотрели проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" по предмету ведения комитета.

"Обсуждался вопрос о необходимости разработки региональной государственной программы развития всего общественного транспорта с учетом интеграции перевозок, осуществляемых железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, в систему регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, городским наземным электрическим и внеуличным транспортом ", - отметил депутат ЗС НО, председатель профильного комитета Владимир Солдатенков.

Соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписано между Законодательным собранием Нижегородской области и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги". Документ предусматривает системный анализ практики применения федеральных и региональных законов в сфере железнодорожного транспорта, выработку согласованных подходов по вопросам совершенствования законодательства, обмен информацией, а также проведение совместных мероприятий.

"Законодательное собрание Нижегородской области связывают давние партнерские отношения с Горьковской железной дорогой. Депутаты регионального парламента вместе с руководством ГЖД ведут регулярную работу по совершенствованию законодательства, касающегося транспортной сферы. В частности, мы совместно работали над поправками к проекту федерального закона "Об организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок". Начальник ГЖД Анатолий Федорович Лесун, который является депутатом собрания, стал автором изменений в статьи "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", касающихся безопасности на объектах железнодорожного транспорта и предотвращения случаев травматизма и гибели граждан. Его предложения были учтены при внесении изменений в КоАП РФ. Сегодня в целях продолжения и развития доброй традиции соработничества и партнерства было заключено соглашение, которое уверен, позволит вывести нашу совместную работу на качественно новый уровень", - подчеркнул Евгений Лебедев.

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