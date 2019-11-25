Глеб Никитин поручил сдерживать рост тарифов на вывоз мусора для нижегородцев в следующем году Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональной службе по тарифам (РСТ) обеспечить сдерживание роста платы граждан за вывоз мусора в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области 28 ноября 2019 года.

"Нижегородская область должна быть в числе регионов с одним из самых низких процентов роста тарифов. То есть повышение с 1 июля следующего года необходимо обеспечить ниже 4%, ниже уровня инфляции", - сказал Глеб Никитин.

"С учетом вашего поручения, мы проанализируем все заявки, представленные в РСТ на 2020 год, посмотрим статьи затрат и исключим из них все экономически необоснованные. Срок утверждения тарифов - 20 декабря", - ответила Юлия Алешина.

Губернатор также напомнил, что предельная стоимость вывоза мусора с 1 июля 2019 года для всех жителей Нижегородской области была снижена на 5%. Также в этом году по его поручению в регионе впервые в России был утвержден пониженный тариф на отсортированные отходы. Платить за вывоз пластика нижегородцы в среднем будут на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер.

"Основной стимул перехода на раздельное накопление для жителей – это возможность оплаты вывоза мусора не по нормативу, а по факту. То есть выбрасывая в желтый контейнер пластик, а в зеленый контейнер – весь остальной мусор, люди смогут контролировать плату за данную коммунальную услугу", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, Глеб Никитин дал поручение обеспечить в области эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Первый этап перехода на раздельный сбор мусора стартовал в Нижегородской области 1 августа 2019 года. Новые площадки - это модульные системы, каждая из которых обозначена информационной табличкой: зеленая - для контейнера с пищевыми отходами, желтая - для контейнера под раздельное накопление отходов и белая - для крупногабаритного мусора.

Почти 1,5 тысяч новых контейнерных площадок обустроили в 20 муниципалитетах при поддержке облбюджета.

Решение о переходе на раздельный сбор мусора нижегородцы, проживающие в многоквартирных домах, должны принимать самостоятельно на собрании жильцов дома. Переход же на раздельный сбор в частном секторе будет осуществляться после принятия решения органом местного самоуправления.