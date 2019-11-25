ЗС НО просит минтруд РФ изменить порядок расчета среднедушевого дохода при продлении соцвыплат Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области обратились к министру труда России Максиму Топилину, с предложением изменить порядок расчета среднедушевого дохода при продлении соцвыплат. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании ЗС НО 28 ноября.

Инициатором обращения выступила фракция "Единая Россия".

"Это обращение родилось из общения с людьми и общественными организациями. Речь идет об исчислении суммы дохода гражданина при назначении ему социальных выплат. В настоящий момент действует постановление правительства РФ, которое учитывает весь доход. Кроме заработной платы в него входят ранее выплаченные социальные пособия. В этой ситуации получается, что при повторном назначении пособия такой расчет лишает человека права вновь получать это пособие. Мы предлагаем не учитывать ранее выплаченное пособие. Думаю, нас услышат на федеральном уровне и внесут необходимые изменения", - пояснила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Ольга Щетинина.

Для урегулирования данного вопроса необходимо внести изменение в постановление правительства РФ от 20 августа 2003 года № 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи".