Фракция "Единая Россия" в ЗС НО предлагает изменить порядок расчёта среднедушевого дохода при продлении соцвыплат Политика

Фракция "Единая Россия" в ЗС НО предлагает изменить порядок расчёта среднедушевого дохода при продлении соцвыплат. На заседании 12 ноября 2019 года на рассмотрение в региональный парламент внесен проект обращения Законодательного собрания Нижегородской области к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Максиму Топилину, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Депутаты фракции предлагают изменить порядок расчёта среднедушевого дохода граждан для оказания им государственной социальной помощи: при продлении (подтверждении) права на получение конкретной социальной выплаты не учитывать размер данной выплаты за предыдущий период.

В настоящее время размер среднедушевого дохода рассчитывается с учетом ранее назначенной социальной выплаты, что приводит либо может привести к превышению установленного законодательством "критерия нуждаемости" и к отказу в продлении выплаты.

Для урегулирования данного вопроса необходимо внести изменение в постановление правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи".

"К нам неоднократно обращались граждане с просьбой решить данный вопрос на законодательном уровне. В настоящее время при обращении в органы социальной защиты за продлением права на получение какой-либо социальной выплаты учитываются общие доходы граждан с учётом суммы уже назначенного и выплачиваемого им пособия. И нередки случаи, когда общая сумма доходов из-за этого превышает установленный законодательством "критерий нуждаемости", что не позволяет гражданам в дальнейшем рассчитывать на продление данной выплаты. Мы считаем, что меры поддержки должны получать те, кто в них действительно нуждается, - подчеркнула Ольга Щетинина, - поэтому будет справедливо и верно изменить порядок расчёта среднедушевого дохода при продлении социальных выплат, исключив из общего дохода сумму ранее назначенного социального пособия", - пояснила руководитель фракции, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.