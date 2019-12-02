Нижний сегодня: главные события дня Общество

"Рассчитываю, что Владимир Панов справится с проблемой, но мы готовы включится в процесс", - Глеб Никитин о проблеме в парке "Дубки"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал благоустройство парка "Дубки" и те недочеты, которые допустил подрядчик. Ранее пресс-служба администрации Нижнего Новгорода сообщала, что "в рамках благоустройства второй очереди парка подрядчик сделал невозможное - достаточно в короткий срок качественно выполнил большой объем работы". Между тем, в соцсети появились фото забора парка "Дубки" - он покорёжен и сломан.

Глеб Никитин, комментируя данную ситуацию, сказал, что региональные власти готовы включится в проблемы благоустройства Нижнего Новгорода, но считает, что Владимир Панов справится с проблемой самостоятельно и возьмет ее на личный контроль.

"Когда нам будет что сказать об убийстве Маши Ложкаревой — мы сделаем громкое заявление", - СУ СК

Следственное управление регионального СК РФ прокомментировало появившуюся в сети информацию об аресте предполагаемого убийцы пропавшей больше года назад в Нижегородской области несовершеннолетней девочки. Якобы мужчину задержали еще летом и до сих пор он вводил следователей в заблуждение, называя фальшивые места, где может находиться тело подростка. В СК пояснили, что сейчас следователям "нечего сказать по этому поводу", но если информация возникнет, то следователи "сделают громкое заявление ".

"Гейзеры" черного цвета на Волге в Балахне оказались сточными водами

В сентябре в акватории Волги около Балахны обнаружены "гейзеры" черного цвета с неприятным запахом. Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия установило, что виновником данного происшествия является ООО "БиотехСервис", которое является владельцем и эксплуатантом биологических очистных сооружений, содержимое которых (сточные воды) сбрасывает в Волгу.

Туманы ожидают нижегородцев на текущей неделе

Туманы и мороз не выше -8° ожидают нижегородцев на текущей неделе, которую завершит значительное потепление.

Арендаторы могут лишиться земельных участков около ресторана "Робинзон"

Участки земли около ресторана "Робинзон" на Гребном канале могут отобрать из-за того, что арендаторы не выполняют условия договоров аренды, заключенные в 2008 году. В частности, условия предусматривают благоустройство этой территории. Сейчас участки находятся в ненадлежащем состоянии, на них обнаружены постройки капитального характера, строительный мусор.

Монумент в сквере им.1905 года отремонтируют за 20 млн рублей

Сейчас объявлен аукцион по выбору компании, которая отремонтирует монумент "Героям и мученикам революции 1905 года" в сквере около пл. Свободы. Победителю аукциона предстоит отреставрировать мозаику, укрепить мозаичные фрагменты и воссоздать их, отремонтировать гранитные плиты.

Еще 144 автобуса поступят в Нижний Новгород в лизинг

Ранее было объявлено два конкурса по выбору лизинговой компании. Один из них выиграл "ВЭБ-лизинг", второй - "Сбербанк Лизинг". Таким образом, в Нижний Новгород будет поставлено 144 автобуса на общую сумму 2 млрд 184 млн рублей. Срок поставки транспорта – 30 декабря этого года.