"Конституция – это основной закон, обладающий высшей юридической силой", - Владимир Панов Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов направил поздравление с Днем Конституции России.

"Конституция – это основной закон, обладающий высшей юридической силой, закон, являющийся фундаментом для всей системы действующего права и законодательства, закон, закрепляющий базовые основополагающие ценности нашего общества.

Действующая Конституция России 1993 года принималась в непростое время социально-экономических и общественно-политических потрясений. Скептики предрекали ей недолгую жизнь. Однако сегодня очевидно, что российский народ сделал тогда правильный выбор – в пользу свободы, демократии, построения правового государства!

Особо отмечу, что благодаря Конституции, местное самоуправление впервые в истории получило возможности для самостоятельного развития!

День Конституции Российской Федерации по праву может считаться праздником обновления и возрождения нашей страны! Поэтому в этот день я искренне и от всей души хочу пожелать всем нам успехов в деятельности на благо любимого Нижнего Новгорода и России!" – отмечается в поздравлении.