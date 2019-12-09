"Конституция – это основной закон, обладающий высшей юридической силой", - Владимир Панов

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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов направил поздравление с Днем Конституции России.
"Конституция – это основной закон, обладающий высшей юридической силой, закон, являющийся фундаментом для всей системы действующего права и законодательства, закон, закрепляющий базовые основополагающие ценности нашего общества.
Действующая Конституция России 1993 года принималась в непростое время социально-экономических и общественно-политических потрясений. Скептики предрекали ей недолгую жизнь. Однако сегодня очевидно, что российский народ сделал тогда правильный выбор – в пользу свободы, демократии, построения правового государства!
Особо отмечу, что благодаря Конституции, местное самоуправление впервые в истории получило возможности для самостоятельного развития!
День Конституции Российской Федерации по праву может считаться праздником обновления и возрождения нашей страны! Поэтому в этот день я искренне и от всей души хочу пожелать всем нам успехов в деятельности на благо любимого Нижнего Новгорода и России!" – отмечается в поздравлении.
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