Дополнительный рейс Нижний Новгород–Сочи запустят в январе Общество

Дополнительный рейс Нижний Новгород–Сочи запустят в январе. Об этом сообщили в международном аэропорту Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

Авиакомпания "Ираэро" открывает прямой регулярный рейс по маршруту Сочи - Нижний Новгород – Сочи 13 января 2020 года.



Рейс будет выполнятся частотой два раза в неделю: по понедельникам, субботам. Рейсы будут вылетать из Нижнего Новгорода по понедельникам в 20:15 и субботам в 05:20 местного времени. Из Сочи вылет запланирован по вторникам в 00:20 и субботам в 09:00 местного времени. Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoy Superjet 100.

Отметим, что сейчас вылеты осуществляются один раз в неделю.



Расписание рейсов можно уточнить на сайте аэропорта. Стоимость билетов и условия перевозки – на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что рейсы Новый Уренгой-Челябинск-Нижний Новгород-Красноярск, Нижний Новгород-Уфа, Нижний Новгород-Казань-Кемерово и Нижний Новгород–Оренбург запустят в январе 2020 года.

В октябре этого года аэропорт Стригино перешел на зимнее расписание. Дополнительные рейсы были введены между Нижним Новгородом и Калининградом, а также между Нижним Новгородом и Самарой.