Новый рейс Нижний Новгород–Оренбург запустят в январе Общество

Новый рейс Нижний Новгород–Оренбург запустят в январе. Об этом сообщили в международном аэропорту Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

Авиакомпания "Ираэро" открывает прямой регулярный рейс по маршруту Оренбург-Нижний Новгород-Оренбург 18 января 2020 года.



Рейс будет выполнятся частотой 1 раз в неделю по субботам. Рейсы будут вылетать из Нижнего Новгорода в 00:20 местного времени. Из Оренбурга вылет запланирован на 04:55 местного времени. Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoy Superjet 100.



Ранее сообщалось, что рейсы Новый Уренгой-Челябинск-Нижний Новгород-Красноярск, Нижний Новгород-Уфа, Нижний Новгород-Казань-Кемерово запустят в январе 2020 года.

В октябре этого года аэропорт Стригино перешел на зимнее расписание. Дополнительные рейсы были введены между Нижним Новгородом и Калининградом, а также между Нижним Новгородом и Самарой.