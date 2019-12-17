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Общество

Новый рейс Нижний Новгород–Оренбург запустят в январе

24 декабря 2019 11:48  [90] Общество

Новый рейс Нижний Новгород–Оренбург запустят в январе. Об этом сообщили в международном аэропорту Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

Авиакомпания "Ираэро" открывает прямой регулярный рейс по маршруту Оренбург-Нижний Новгород-Оренбург 18 января 2020 года.

Рейс будет выполнятся частотой 1 раз в неделю по субботам. Рейсы будут вылетать из Нижнего Новгорода в 00:20 местного времени. Из Оренбурга вылет запланирован на 04:55 местного времени. Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoy Superjet 100.

Ранее сообщалось, что рейсы Новый Уренгой-Челябинск-Нижний Новгород-КрасноярскНижний Новгород-УфаНижний Новгород-Казань-Кемерово запустят в январе 2020 года.

В октябре этого года аэропорт Стригино перешел на зимнее расписание. Дополнительные рейсы были введены между Нижним Новгородом и Калининградом, а также между Нижним Новгородом и Самарой.

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