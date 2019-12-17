Нижегородец организовал подпольную мастерскую по переделке оружия Происшествия

Фото: ГУ МВД России по НО

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородец организовал подпольную мастерскую по переделке оружия. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 25 декабря 2019 года.

В ходе расследования выяснилось, что 28-летний житель Автозаводского района организовал в квартире, которую арендовал, мини-мастерскую для внесения конструктивных изменений в оружие.

Так, при обыске у него были изъяты инструменты и заготовки для переделки кустарным способом деактивированного или охолощенного оружия под стрельбу боевыми патронами, а также порох и составляющие для изготовления патронов для нарезного оружия.

В частности полицейские обнаружили и изъяли у него три пистолета: нарезной, с признаками кустарно произведенных изменений, сигнальный и звукошумовой, а также 279 патронов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям: ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Согласно законодательству, за совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Свою вину обвиняемый не отрицает. Он пояснил полицейским, что собирался продать переделанное в домашней мастерской оружие, но не успел этого сделать.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.