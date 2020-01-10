Нижегородские спортсменки стали призерами Чемпионата Европы по конькобежному спорту Спорт

Нижегородские спортсменки Дарья Качанова, Елизавета Казелина и Наталья Воронина стали призерами Чемпионата Европы по конькобежному спорту. Соревнования проходили с 10 по 12 января 2020 года в городе Херенвен (Нидерланды).

Дарья Качанова завоевала золото в командном спринте и серебро на дистанции 1 000 метров, Наталья Воронина взяла 2 серебра: на дистанции 3 000 метров и, совместно с Елизаветой Казелиной, в командной гонке.

Все нижегородские спортсменки представляют ГАУ НО "Центр спортивной подготовки".

С удачным выступлением спортсменок поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Рад, что нашим девушкам удалось внести достойный вклад в копилку российской сборной. Желаю им как можно скорее восстановиться и покорять новые вершины!" - сказал Глеб Никитин.

Всего по итогам Чемпионата сборная России завоевала 17 медалей, заняв второе место в общекомандном зачете после сборной Нидерландов. В Нидерландах наша команда завоевала 5 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей. Также российские спортсмены победили в мужском и женском командном спринте.