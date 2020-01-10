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Политика

"Очень важно предложение - увеличить количество бюджетных мест в региональных вузах", - Сергей Дмитриев

16 января 2020 11:21  [13] Политика

Ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев прокомментировал итоги послания президента Федеральному собранию 15 января 2020 года.

"Как отметил президент, говоря о развитии экономического, научного потенциала страны, "все мы должны делать вместе". Кстати, "Вместе мы можем больше" - девиз губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Особо отмечу ту часть послания, которая посвящена двум национальным проектам - "Образование" и "Наука". Развитие технического творчества, переход к цифровой трансформации школьного учебного процесса — все это веление времени. Мы как опорный вуз региона активно взаимодействуем в этом направлении с областным руководством, работаем с министерством образования по программам "Учитель будущего", "Успех каждого ребенка", "Новые возможности для каждого". В конце прошлого года на базе НГТУ был открыт Дом научной коллаборации. Это уникальная для России модель дополнительного образования школьников, где реализуются новейшие программы технического творчества. Нижегородская область в числе других 15 регионов выиграла право быть пилотным регионом по созданию такого центра.

Очень важно предложение Владимира Путина увеличить количество бюджетных мест в региональных вузах. Причем, делаться это будет с учетом мнения работодателей.

Говоря о нацпроекте "Наука" Президент особо подчеркнул важность перехода страны к широкому использованию цифровых технологий, разработке новых материалов, созданию систем обработки больших баз данных, искусственного интеллекта. Все эти направления активно развиваются в нашем техническом университете. В прошлом году объем научных исследований по этим направлениям впервые превысил один миллиард рублей.

Еще одна важная тема, затронутая в послании, — омоложение научных кадров. С удовлетворением отмечу, что в недавно завершившемся конкурсе министерства образования и науки шесть молодых ученых НГТУ и одна ведущая научная школа выиграли гранты президента Российской Федерации.

Работа Нижегородского Политеха успешно интегрируется с деятельностью созданного в области научно-образовательного центра "Техноплатформа 2035", - заметил Сергей Дмитриев.

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