Прокуратура выявила нарушения в работе скорой помощи Богородской ЦРБ Общество

Прокуратура выявила нарушения в работе скорой помощи Богородской ЦРБ. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 24 января 2020 года.

В январе Богородской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения Центральной районной больницей требований законодательства в сфере здравоохранения в части доступности оказания населению скорой медицинской помощи.

В ходе проверки выявлены случаи прибытия кареты скорой помощи с нарушением нормативных сроков более чем на час, установлены факты ненадлежащего оснащения автомобилей необходимым медицинским оборудованием. Изучение журнала вызовов скорой медицинской помощи показало, что он ведется не по форме, предусмотренной законодательством.

В связи с этим прокурором главному врачу больницы внесено представление об устранении нарушений законодательства и принятия мер по недопущению их впредь, которое находится на рассмотрении.

Ранее прокуратура внесла представление главврачу ЦРБ Большеболдинского района из-за нарушений. Также прокуратура выявила нарушения в работе ФАП Ардатовского и Дивеевского районов.