Собранные доказательства по делу о пропаже Маши Ложкаревой весной поступят в прокуратуру Происшествия

Маша Ложкарева Фото: ПСО Волонтер

СУ СК РФ по Нижегородской области планирует весной передать в региональную прокуратуру собранные доказательства по делу о пропаже Маши Ложкаревой. Об этом сообщили в следственном комитете.

Доказательства по уголовному дел, возбужденному по признакам убийства в настоящее время уже собраны.

Напомним, что 13-летняя Маша Ложкарева 1 августа 2018 года около 19:00 уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок и после этого не выходила на связь.

По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело по признакам убийства (п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ). Как пояснили в Следственном комитете, уголовное дело по такой статье в данном случае возбуждается для того, чтобы ускорить процесс поиска и задействовать большее количество правоохранителей.

За информацию о местонахождении Маши объявляли награду в 500 тысяч рублей.

Девочку пытались искать в водоёмах с помощью эхолота. При дальнейших поисках выяснилось, что рядом с местом пропажи ребенка расположена заброшенная насосная станция и при ее обследовании волонтеры столкнулись с опасностью объекта: на дне резервуаров станции накидан металлолом. При этом доступ к резервуарам свободный. Волонтеры обратились к властям с просьбой закрыть вход в станцию.

Во время поисков также поступала ложная информация. Например, поисковики нашли в лесополосе очки и ряд СМИ опубликовал информацию, что это вещь Маши. Координатор поисково-спасательного отряда Сергей Шухрин опроверг эти данные.

В начале декабря 2019 года СМИ со ссылкой на telegram-канал сообщили, что к пропаже девочки имеет отношение 44-летний мужчина, у которого есть судимость за преступления сексуального характера. Якобы его задержали еще летом и до сих пор он вводил следователей в заблуждение, называя фальшивые места, где может находиться тело девочки. Однако в этот раз информацию опровергли в СУ СК, сообщив, что сделают громкое заявление, если появятся подробности о судьбе пропавшей.

После пропажи девочки ее поиск не прекращался. В этом было задействовано более 400 человек. Периодически поиск терял интенсивность, но регулярно возобновлялся с особенными усилиями.

Волонтеры по просьбе Следственного комитета РФ два раза объявляли сбор на поиск Маши. "Появились новые задачи. Это очень важно для родных Маши, волонтеров и следственных органов", - говорилось в сообщении поисковиков.