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Общество

Прием граждан для жителей Новинок Нижнего Новгорода пройдет 4 марта

02 марта 2020 14:53  [39] Общество

Прием граждан для жителей Новинок Нижнего Новгорода пройдет 4 марта 2020 года. Встречу проведет глава Приокского района Михаил Шатилов в администрации Новинского сельсовета (пос. Новинки, ул. Центральная, 5). На встрече также будут присутствовать заместители руководителя администрации Приокского района.

Записаться можно по телефону 8 (831) 704-86-32.

Об итогах встречи главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями Московского района в феврале этого года агентство сообщало ранее.

Новинки Богородского района было решено включить в территорию Нижнего Новгорода с 1 января 2020 года. Территория площадью 48 тысяч кв.м. присоединена к Приокскому району. В Новинках в настоящее время проживает 11 тысяч жителей. Школы и детские сады Новинок передали в собственность Нижнего Новгорода в декабре 2019 года. Дети из Новинского сельсовета перешли в систему образования Нижнего Новгорода в начале этого года.

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