Депутаты комиссии Гордумы поддержали передачу Чкаловской лестницы областному правительству Экономика

Депутаты комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям поддержали передачу Чкаловской лестницы областному правительству на заседании 25 марта 2020 года. Как сообщили в аппарате Думы, вопрос вынесен на основное заседание. Напомним, принятие решения пройдет с применением опросного листа, из-за коронавируса заседание проходит заочно.

Было предложено передать комплекс сооружений на территории Нижегородского кремля в безвозмездное пользование управлению делами правительства Нижегородской области.

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, в перечень объектов муниципального имущества, в отношении которых администрация города вправе заключать договоры безвозмездного пользования, предлагается внести: противооползневые сооружения на Волжском склоне протяженностью 1150 м, дождевую канализацию на Ивановском съезде и пять дренажных штолен, а также Памятный знак первым нижегородцам и Чкаловскую лестницу.

Переговоры от передаче лестницы велись еще в январе текущего года.

Напомним, Чкаловская лестница частично обрушилась в сентябре 2019 года. На объекте обрушилась облицовка, и лестницу перегородили для пешеходов. Аварии был присвоен статус чрезвычайной ситуации.

"Помимо самой Чкаловской лестницы существуют еще противооползневые сооружения, которые в совокупности составляют ее имущественный комплекс. Сейчас завершены все регистрационные действия, и муниципалитет передает все объекты в комплексе. Также Светлана Помпаева сообщила нам о том, что у субъекта есть денежные средства, которые предоставлены Федерацией, поэтому, надеемся, что Чкаловскую лестницу приведут в надлежащее состояние", – отметил председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин.

Ранее в городской администрации сообщали, что средства на ремонт Чкаловской лестницы в бюджете отсутствуют.

Кроме того, памятник Минину и Пожарскому на Скобе планируется передать в областную собственность для реконструкции к юбилею Нижнего Новгорода. Еще три здания планируется передать из городской в областную собственность для восстановления к 800-летию (ул.Большая Печерская, 21; ул.Ильинская, 64 - "Дом Н.П. Котельникова, 1870 г." и Дворец культуры им.В.И.Ленина). Также еще шесть исторических домов, объектов культурного наследия, по ул.Короленко-Славянская-Студеная планируется передать из городской в областную собственность.