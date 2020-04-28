Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая Общество

Президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Об этом стало известно на онлайн совещании с правительством РФ и главами регионов 28 апреля 2020 года.

В этом году праздничные дни приходятся на 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 и 11 мая. Рабочие дни 6, 7 и 8 мая. Глава государства объявил эти три дня также нерабочими, с сохранением зарплаты.

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно, но при строгом соблюдении профилактических мер", - сказал Владимир Путин.

В условиях борьбы с коронавирусом главы регионов, по-прежнему, сохраняют дополнительные полномочия на местах.

"Ситуация в регионах складывается по-разному. Мы обязаны учитывать всю сложность процессов. Угроза не исчезнет везде и сразу. Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь. Нужно предусмотреть все риски. Необходимо проявить здравый смысл и ответственность", - подчеркнул глава государства.



Президент поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета подготовить рекомендации к 5 мая, а именно критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений.

"Такие рекомендации субъекты должны получить заранее, чтобы у регионов была еще неделя на подготовку своих действий после 11 числа. Должно быть пространство для маневра, для самостоятельных решений", - пояснил Владимир Путин.

Он также упомянул о помощи бизнесу и поручил правительству России разработать новый пакет поддержки экономики, совместно с бизнесом готовиться к разработке общенационального плана действий для роста экономики.

"Стратегическая задача не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире", - сказал президент.

Напомним, ранее президент объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Нерабочие дни, с сохранением за работниками заработной платы, были определены с 4 по 30 апреля 2020 года включительно.

Напомним также, что 15 апреля Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Он сообщил о необходимости оказания прямой безвозмездной финансовой помощи со стороны государства малому и среднему бизнесу, в том числе на выплату зарплат, а также сохранение уровня оплаты труда в апреле и мае. Также он упомянул о кредите под 0% годовых, который бизнес может получить на выплату зарплат.

Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на совещании у Владимира Путина предложил расширить меры поддержки российского автопрома.