Нижний сегодня: главные события дня

Владимир Панов покинул пост главы Нижнего Новгорода
Действующий мэр доложил депутатам о своем намерении досрочно сложить полномочия в связи с переходом на должность в федеральной структуре.
Владимир Панов поблагодарил Глеба Никитина за доверие и возможность работать в команде, а депутатов за совместную работу.
Наталия Казачкова покинула пост первого замглавы администрации Нижнего Новгорода
Как сообщили в пресс-службе администрации, это связано с переходом на другую работу. Последний день работы Наталии Казачковой был 30 апреля 2020 года.
Юрий Шалабаев назначен первым заместителем главы Нижнего Новгорода
К своим обязанностям он приступил 6 мая.
Напомним, в январе этого года Юрий Шалабаев стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода по строительству и архитектуре. Добавим, что до конца 2019 года Юрий Шалабаев был заместителем министра финансов Нижегородской области.
Александр Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области
Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, это связано с тем, что с 7 мая заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов будет совмещать свою должность заместителя губернатора с должностью министра здравоохранения региона.
Как отметил Глеб Никитин, данные кадровые преобразования связаны с необходимостью работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов стал главой минздрава Нижегородской области в октябре прошлого года.
Теперь он снова возвращается в Борскую центральную районную больницу, где будет работать в должности главного врача.
Еще 272 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области
Всего выявлено 3 298 случаев заражения, из них 408 человек выздоровели и выписаны, 16 человек умерли.
"Мы постоянно наращиваем объем тестирования и совершенствуем методики выявления коронавируса. Надо понимать, что среди тех, у кого выявлен коронавирус, около 50% людей с бессимптомным или легким протеканием болезни. Определить наличие у них инфекции помогает именно тестирование", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Он отметил, что развитие ситуации напрямую зависит от уровня самоизоляции и самодисциплины на майских праздниках.
Нижегородский филиал "Т Плюс" завершает отопительный сезон
Подача отопления в жилые дома и объекты Кстова и Кстовского района завершается 6 мая, в Дзержинске и Нижнем Новгороде – 7 мая.
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