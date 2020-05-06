Нижний сегодня: главные события дня Общество

Владимир Панов покинул пост главы Нижнего Новгорода

Действующий мэр доложил депутатам о своем намерении досрочно сложить полномочия в связи с переходом на должность в федеральной структуре.

Владимир Панов поблагодарил Глеба Никитина за доверие и возможность работать в команде, а депутатов за совместную работу.

Наталия Казачкова покинула пост первого замглавы администрации Нижнего Новгорода

Как сообщили в пресс-службе администрации, это связано с переходом на другую работу. Последний день работы Наталии Казачковой был 30 апреля 2020 года.

Юрий Шалабаев назначен первым заместителем главы Нижнего Новгорода

К своим обязанностям он приступил 6 мая.

Напомним, в январе этого года Юрий Шалабаев стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода по строительству и архитектуре. Добавим, что до конца 2019 года Юрий Шалабаев был заместителем министра финансов Нижегородской области.

Александр Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области

Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, это связано с тем, что с 7 мая заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов будет совмещать свою должность заместителя губернатора с должностью министра здравоохранения региона.

Как отметил Глеб Никитин, данные кадровые преобразования связаны с необходимостью работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов стал главой минздрава Нижегородской области в октябре прошлого года.

Теперь он снова возвращается в Борскую центральную районную больницу, где будет работать в должности главного врача.

Еще 272 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области

Всего выявлено 3 298 случаев заражения, из них 408 человек выздоровели и выписаны, 16 человек умерли.

"Мы постоянно наращиваем объем тестирования и совершенствуем методики выявления коронавируса. Надо понимать, что среди тех, у кого выявлен коронавирус, около 50% людей с бессимптомным или легким протеканием болезни. Определить наличие у них инфекции помогает именно тестирование", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он отметил, что развитие ситуации напрямую зависит от уровня самоизоляции и самодисциплины на майских праздниках.

Нижегородский филиал "Т Плюс" завершает отопительный сезон

Подача отопления в жилые дома и объекты Кстова и Кстовского района завершается 6 мая, в Дзержинске и Нижнем Новгороде – 7 мая.