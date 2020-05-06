Последние новости рубрики Общество
07 мая 2020 19:35  [102] Нижний сегодня: главные события дня
07 мая 2020 19:17  [85] Сотрудник спортклуба "Сормович" пожаловался на принуждение к уходу в неоплачиваемый отпуск
07 мая 2020 18:58  [315] Нижегородские ДУКи получат из бюджета области 11,3 млн рублей для дезинфекции домов
07 мая 2020 18:40  [114] Более 200 человек без QR-кода выявлено за сутки на улицах Нижнего Новгорода
07 мая 2020 17:53  [93] "Обновленная Конституция закрепит статус отцовства", - Александр Заремба
07 мая 2020 17:42  [175] Участки трассы 22К-0125 в Богородском районе отремонтируют к осени
07 мая 2020 17:27  [132] Строительство ФОКа на пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде начнется в 2021 году
07 мая 2020 17:25  [108] И.о. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем радио
07 мая 2020 17:15  [112] Акция "Бессмертный подвиг" стартовала в Нижегородской области
07 мая 2020 17:04  [92] "Ростелеком" подвел итоги онлайн-хакатона VirusHack с призовым фондом в 2,5 млн рублей
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

07 мая 2020 19:35  [102] Общество

Всего 3610: еще 312 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Нижегородской области

По состоянию на 7 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирус обнаружен у 3610 человек. Семь нижегородцев скончались. Более 500 заболевших коронавирусом выздоровели.

Новый госпиталь построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о строительстве современного госпиталя на 200 коек в Автозаводском районе. Новый корпус появится на территории городской больницы №23.

День Победы в онлайн формате: программа мероприятий в Нижнем Новгороде

Городские учреждения культуры и образовательные организации подготовили для нижегородцев тематические мероприятия: трансляции спектаклей, мастер-классы, видеоэкскурсии, zoom- конфернеции, концерты, презентации книг о войне и многое другое.

Праздничный салют в честь Дня Победы отменяется в Нижнем Новгороде

Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры городской администрации.

Строительство ФОКа на пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде начнется в 2021 году

В настоящее время компания в рамках адресной инвестиционной программы получила средства на проведение обследования возведенных конструкций. Для этого привлечены эксперты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph