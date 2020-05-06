Нижний сегодня: главные события дня

Всего 3610: еще 312 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Нижегородской области
По состоянию на 7 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирус обнаружен у 3610 человек. Семь нижегородцев скончались. Более 500 заболевших коронавирусом выздоровели.
Новый госпиталь построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о строительстве современного госпиталя на 200 коек в Автозаводском районе. Новый корпус появится на территории городской больницы №23.
День Победы в онлайн формате: программа мероприятий в Нижнем Новгороде
Городские учреждения культуры и образовательные организации подготовили для нижегородцев тематические мероприятия: трансляции спектаклей, мастер-классы, видеоэкскурсии, zoom- конфернеции, концерты, презентации книг о войне и многое другое.
Праздничный салют в честь Дня Победы отменяется в Нижнем Новгороде
Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры городской администрации.
Строительство ФОКа на пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде начнется в 2021 году
В настоящее время компания в рамках адресной инвестиционной программы получила средства на проведение обследования возведенных конструкций. Для этого привлечены эксперты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.
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