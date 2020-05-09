Нижний сегодня: главные события дня

Всего 5 358: еще 271 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области
По состоянию на 13 мая, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 5 358 человек. 864 человека уже выздоровели. 35 – скончались.
Нижегородские медики получат надбавки за работу с больными коронавирусом до 15 мая
Врачи, работающие с больными коронавирусом, получат дополнительно по 80 тысяч рублей, врачи скорой помощи - по 50 тысяч рублей, добавка полагается также среднему и младшему медперсоналу - она составит 25 тысяч рублей
Нижегородские власти предусмотрели допвыплаты работающему с больными COVID-19 медперсоналу, не попавшему в федеральный список
На федеральном уровне принято решение выплатить дополнительные средства всем медицинским работникам, которые контактируют с больными COVID-19, однако в Нижегородской области врачи скорой помощи "выпали из постановления" и надбавка из федерального бюджета для них не предусмотрена.
ЕГЭ в России перенесли
Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время, все сроки будут утверждены правительством и закреплены на законодательном уровне.
Для учащихся 9 классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
Георгиевская и Борисоглебская башни Нижегородского кремля будут восстановлены
Казанский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости работ по сохранению стен и башен Нижегородского кремля. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Оползень между Коромысловой и Тайницкой башнями не повлиял на состояние Нижегородского кремля
Сход грунта произошел утром 10 мая на территории Кремлевского бульвара на участке склона шириной около 30 метров. Он был спровоцирован обильными осадками.
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