Последние новости рубрики Общество
13 мая 2020 19:10  [58] Нижний сегодня: главные события дня
13 мая 2020 18:55  [65] Рысь и бурого медведя зафиксировали фотоловушки в Керженском заповеднике
13 мая 2020 18:41  [408] Глеб Никитин объявил благодарность директору филиала РТРС Михаилу Небольсину
13 мая 2020 18:18  [84] Жителям Арзамаса представили концепцию благоустройства улицы Карла Маркса
13 мая 2020 17:46  [463] Выдача продуктовых наборов для школьников-льготников за май начнется в Нижнем Новгороде 18 числа
13 мая 2020 17:36  [118] Движение транспорта перекроют на ул. Короленко в Нижнем Новгороде
13 мая 2020 17:12  [101] Нижегородские аграрии приобретут более 300 единиц техники при господдержке в 2020 году
13 мая 2020 16:45  [181] Нижегородская Госинспекция труда предостерегла ООО "Визус-1" о нарушении закона
13 мая 2020 16:45  [102] "Важно, что правительство начнет оказывать реальную помощь населению", - Владислав Атмахов
13 мая 2020 16:43  [319] Нижегородцам запретили парковаться на Нижневолжской набережной
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

13 мая 2020 19:10  [58] Общество

Всего 5 358: еще 271 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области

По состоянию на 13 мая, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 5 358 человек. 864 человека уже выздоровели. 35 – скончались.

Нижегородские медики получат надбавки за работу с больными коронавирусом до 15 мая

Врачи, работающие с больными коронавирусом, получат дополнительно по 80 тысяч рублей, врачи скорой помощи - по 50 тысяч рублей, добавка полагается также среднему и младшему медперсоналу - она составит 25 тысяч рублей

Нижегородские власти предусмотрели допвыплаты работающему с больными COVID-19 медперсоналу, не попавшему в федеральный список 

На федеральном уровне принято решение выплатить дополнительные средства всем медицинским работникам, которые контактируют с больными COVID-19, однако в Нижегородской области врачи скорой помощи "выпали из постановления" и надбавка из федерального бюджета для них не предусмотрена.

ЕГЭ в России перенесли

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время, все сроки будут утверждены правительством и закреплены на законодательном уровне.

Для учащихся 9 классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике.

Георгиевская и Борисоглебская башни Нижегородского кремля будут восстановлены

Казанский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости работ по сохранению стен и башен Нижегородского кремля. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Оползень между Коромысловой и Тайницкой башнями не повлиял на состояние Нижегородского кремля

Сход грунта произошел утром 10 мая на территории Кремлевского бульвара на участке склона шириной около 30 метров. Он был спровоцирован обильными осадками.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph