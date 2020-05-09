Нижегородская область получит из федерального бюджета на здравоохранение 1,7 млрд рублей Общество

Нижегородская область получит из федерального бюджета на здравоохранение 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин на заседании Законодательного собрания 28 мая.

Дотация выделяется на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета для обеспечения оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Как подчеркнул Глеб Никитин, расходы на медицину увеличиваются и за счет регионального бюджета, на средства которого, в частности, планируется строительство нового инфекционного корпуса больницы №23 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

"Ввод в строй нового корпуса позволит нам начать полную реконструкцию инфекционного блока здравоохранения. Мы сможем перевести больных из старых корпусов инфекционных больниц №8 и №9, обеспечить им комфортные условия лечения, а врачам - дать все необходимое для работы. В будущем это полностью закроет потребности в койках для инфекционных больных", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор также рассказал, что сейчас в регионе развернуто около 5000 коек. Это более чем в два раза больше планируемых значений. При этом свыше половины коечного фонда свободно.

"Иногда меня спрашивают, почему, когда было несколько десятков заболевших, все закрывали, а теперь, когда около 9 000 больных коронавирусом, начинают снимать ограничения?.. Это связано именно с готовностью системы здравоохранения. Очень важно, что загрузка коечного фонда с ИВЛ, где находятся тяжелые пациенты, составляет примерно 5-7%. Такой резерв дает возможность постепенно снимать ограничения, связанные с распространением коронавируса. Мы понимаем, что люди не останутся без квалифицированной медицинской помощи", - добавил Глеб Никитин.