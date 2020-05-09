Число инфицированных COVID-19 в Нижнем Новгороде – это половина всех зараженных в регионе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде составляет половину от общего числа заболевших COVID-19 во всей Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

За прошедшие сутки в области зарегистрирован 281 новый случай заболевания коронавирусом. В целом, по данным на 29 мая, в Нижегородской области COVID-19 подтвержден у 9 244 человек.

Наибольшее количество заболевших – 4 643 человека - проживает в Нижнем Новгороде. Вчера инфицированных горожан насчитывалось 4 536. Таким образом, сегодня это число выросло на 107 человек.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский (689 человек, за сутки на 8 заболевших больше), Дивеевский (408, +3 заболевших), Кулебакский (338 человек, +9 новых случаев), Богородский (290, плюс 1 заболевший), Борский (277 заболевших, рост на 20 случаев), а также Дзержинск (228, рост 6 случаев), Починковский (178, ни одного нового случая), Кстовский (238, на 11 заболевших больше) и Семеновский (175 человек) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано в 21 районе и городском округе Нижегородской области.

Напомним, что коэффициент распространения заболевания начал снижаться в регионе с 18 мая.

В связи с этим глава Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Указ был дополнен новыми пунктами, которые определяют порядок снятия ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса.

Сейчас в регионе открываются объекты розничной торговли, увеличивается время для ежедневных прогулок и разрешаются занятия спортом на свежем воздухе.

При этом на территории некоторых районов со 2 мая действовал карантин. Ограничительные мероприятия были введены в селе Починки (Починковский район), г.о.Выкса, Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), Кулебаках и рабочем поселке Гремячево (г.о.Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район). 25 апреля 2020 года карантин был введен в селе Дивееве.

В связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации 21 мая был отменен карантин в Гремячево, 26 мая - в Мухтолово Ардатовского района, 27 мая - в Починках, 28 мая – в Тумботино.

Сегодня появилась информация, что карантин в Дивееве продлен на неопределенный срок. Ограничения также продолжают действовать в Выксе, Кулебаках и Павлове.