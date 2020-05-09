Нижний сегодня: главные события дня Общество

Двенадцать дежурных групп в нижегородских детсадах закрыли из-за появления заболевших

Министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин объяснил, что в окружении семей детей или работников учреждений появились подозрения на заболевания. Теперь власти предпринимают необходимые профилактические меры. Причем министр не сказал, какое именно заболевание грозит детям.

Глеб Никитин объяснил причину роста заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки в Нижегородской области зарегистрировано 354 случая заболевания коронавирусом. Днем ранее выявлено еще 315 заболевших. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что больше всего заболевших "нам сейчас дают определенные территории". Глава региона имеет в виду районы, примыкающие к областному центру, и те, где высок уровень "дачной миграции", в частности, Богородский, Борский, Кстовский, Семеновский районы, Дзержинск.

Проверки нижегородского бизнеса частично отменены до конца года

Ограничения на проверки вводятся для снижения нагрузки на бизнес в текущих условиях, связанных с пандемией коронавируса.

Нижегородские власти поделились новыми данными о заболевших коронавирусом

По данным на 2 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 10 503 человек, причем 354 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Нижний Новгород четвертый месяц удерживает лидерство по заболеваемости COVID-19

Первый заболевший коронавирусной инфекцией был зарегистрирован именно в Нижнем Новгороде. Это произошло 6 марта. С тех пор областной центр является лидером по числу заболевших COVID-19 по сравнению с другими территориями области. По данным на 2 июня в городе проживает 5 170 человек с подтвержденной инфекцией, тогда как 1 мая тут было зарегистрировано 5 027 инфицированных горожан. Таким образом, в Нижнем Новгороде число заболевших за сутки увеличилось на 143 человека.

Нижегородские архитекторы предложили расширить площадь Маркина

Архитекторы Института развития городской среды Нижегородской области представили предварительную концепцию развития площади Маркина в рамках программы #Среда800. Площадь планируется расширить на 2,5 тысячи кв.м. за счет дорожного полотна в сторону Нижневолжской набережной. Таким образом, по мнению проектантов, на этом участке не будет стихийной парковки, поэтому откроется обзор на реку. Концепция предусматривает также и другие видоизменения площади.

Замминистра внутренней политики Нижегородской области Маргарита Красилевская рекомендована на пост председателя избиркома

Предыдущий председатель - Оксана Кислицына, покинула пост 1 июня этого года. На заседании 2 июня Центральная избирательная комиссия РФ рекомендовала избрать главой регионального избиркома замминистра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Маргариту Красилевскую.