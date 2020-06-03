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Общество

Нижегородские власти в преддверии летней жары рассказали о фейках про коронавирус

05 июня 2020 11:35  [63] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил жителей региона, что существует недостоверная информация о влиянии солнца на распространение инфекций.

"Очень часто встречаю и в соцсетях, и в реальной жизни различные небылицы на тему коронавируса. Например, о том, что при солнечной и жаркой погоде риск заражения снижается. Поэтому многие с нетерпением ждут наступления настоящего лета, чтобы отказаться от средств защиты. Друзья, убедительно прошу вас не верить мифам!", - приводит пресс-служба губернатора региона слова Давида Мелик-Гусейнова.

"Как показывает статистика и мировая практика, заболевание распространяется одинаково в странах как с холодным, так и с жарким климатом. Поэтому даже в теплую и солнечную погоду важно по-прежнему тщательно соблюдать правила эпидемиологической безопасности", - сказал заместитель губернатора.

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказывала о рекомендациях ведомства по использованию медицинских масок на пляже во время пандемии коронавируса.

Первый зампред Комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко также высказывал свое мнение о необходимости использовать медицинскую маску в летнее время, и объяснял, как солнце влияет на коронавирусную инфекцию.

По данным на 5 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 11 499 человек, причем 330 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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