Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородское правительство рассказало о новых заболевших COVID-19

По данным на 10 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 13 038 человек, причем 304 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Нижний Новгород собрал почти половину COVID-инфицированных жителей региона

По данным на 10 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 13 038 человек, из них 46,2% или 6 294 человека проживает в Нижнем Новгороде.

Три района Нижнего Новгорода зарегистрировали по 1 тысяче заболевших COVID-19

Показатель в около 1 тысячу инфицированных коронавирусом жителей фиксируется в трех районах Нижнего Новгорода. Наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском районе. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1 207 человек, что на 40 человек больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский и в Ленинском районе.

Новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области

По данным на 10 июня в Нижегородской области зарегистрировано 150 смертельных случаев от COVID-19. У большинства скончавшихся течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Павловский автобусный завод до конца года уходит на четырехдневку

Входящий в структуру Группы ГАЗ Павловский автобусный завод (Павлово, Нижегородская область) до конца года переходит на сокращенный график работы. Аналогичная ситуация складывается и на Горьковском автомобильном заводе Группы ГАЗ. Автозавод также до конца года будет работать по сокращенному графику. Как поясняет пресс-служба, изменения в графике работы завода обусловлены падением спроса на пассажирский транспорт на фоне пандемии.

Нижегородская прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам ресторана, закрывшегося из-за пандемии

Сотрудники одного из нижегородских ресторанов, который закрылся во время режима повышенной готовности в Нижнем Новгороде, должны были получить зарплату, однако этого не произошло. После вмешательства прокуратуры, им выплатили всю задолженность в сумме свыше 160 тысяч рублей.

Четыре дома ЖК "Новинки Smart City" готовятся ввести в эксплуатацию за два месяца

Дома №8 и №10 будут введены в эксплуатацию до 30 июня. Сейчас там полностью завершены отделочные работы, ведется монтаж лифтового оборудования. Еще два дома будут введены в строй в конце июля или начале августа. Это дома №14 и №15, где проведены все внутренние инженерные коммуникации, завершены штукатурные работы и идет подготовка к монтажу лифтов.

Первый блок нижегородского "Дома правительства" планируется построить в 2022 году

В управлении делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области рассказали об этапах строительства и планируемых сроках ввода объекта в эксплуатацию.