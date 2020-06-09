Нижний Новгород собрал почти половину COVID-инфицированных жителей региона

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти половина инфицированных коронавирусом жителей региона находятся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным на 10 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 13 038 человек, из них 46,2% или 6 294 человека проживает в Нижнем Новгороде.

Если говорить про другие территории области, то после Нижнего Новгорода лидируют Павловский район (836, за сутки 54 заболевших 782 человек, за сутки на одного заболевшего больше), Дзержинск (515, рост на 18 случаев), Борский (431 заболевших, 25 новых случаев), Дивеевский (420, на четырех заболевших больше), Кстовский (420, на 16 заболевших больше), Кулебакский (413 человека, ни одного заболевшего), Богородский (368, заболели два человека), Семеновский (321, на 6 заболевших больше) и Сергачский (206, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что наибольший суточный прирост продемонстрировал Павловский район, где за сутки зарегистрировано 54 заболевших, тогда как вчера там вновь инфицированные отсутствовали.

Напомним, что некоторые районы Нижнего Новгорода по количеству заболевших COVID-19 не уступают целым муниципалитетам и районам области. Показатель в около 1 тысячу инфицированных коронавирусом жителей демонстрируют три района Нижнего Новгорода по данным на 10 июня.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".