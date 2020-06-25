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26 июня 2020 19:00  [119] Нижний сегодня: главные события дня
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26 июня 2020 16:33  [131] Нижегородский филиал "Т Плюс" модернизировал системы теплоснабжения 20 домов поселка в Кстове
26 июня 2020 16:14  [105] Дорогу Первомайск - Стеклянный отремонтировали в Нижегородской области
26 июня 2020 14:14  [181] Фонд для восстановления горевшего Литературного музея хотят создать в Нижнем Новгороде
26 июня 2020 14:00  [698] Четвертый район Нижнего Новгорода приближается к тысячной отметке по COVID-19
26 июня 2020 13:06  [171] Нижегородцы весь июнь наблюдают "серебристые облака"
26 июня 2020 12:52  [871] Нижний Новгород продолжает лидировать в регионе по числу заболевших коронавирусом
26 июня 2020 12:33  [226] Нижегородец взыскал со стоматологии 100 тысяч рублей за установку не соответствующего зубного протеза
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

26 июня 2020 19:00  [119] Общество

Власти обнародовали информацию о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

Еще 210 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 26 июня.

Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось в Нижегородской области

Еще три летальных исхода от коронавируса зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки.

Четвертый район Нижнего Новгорода приближается к тысячной отметке по COVID-19

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 26 июня больше тысячи больных COVID-19 в Нижнем Новгороде зарегистрировано в трех районах города.

Федеральная субсидия для перевода нижегородского транспорта на природный газ увеличена в два раза

Нижегородская область принимает участие в программе субсидирования из федерального бюджета возмещения затрат инвесторам на строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и мероприятий по переоборудованию транспортных средств на компримированный природный газ.

Производство сухой молочной сыворотки создадут в Княгининском районе за 1 млрд рублей

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, это первое подобное производство в Нижегородской области и одно из немногих в стране.

Выбран новый подрядчик по благоустройству нижегородского парка "Швейцария"

Компания предложила выполнить планируемый объем работ за 3,74 млрд рублей.

Фонд для восстановления горевшего Литературного музея хотят создать в Нижнем Новгороде

С такой инициативой выступил председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, который призвал городских депутатов и всех нижегородцев принять участие в восстановлении Литературного музея имени Горького, пострадавшего от пожара 25 июня 2020 года.

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