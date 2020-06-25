Нижний сегодня: главные события дня Общество

Власти обнародовали информацию о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

Еще 210 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 26 июня.

Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось в Нижегородской области

Еще три летальных исхода от коронавируса зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки.

Четвертый район Нижнего Новгорода приближается к тысячной отметке по COVID-19

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 26 июня больше тысячи больных COVID-19 в Нижнем Новгороде зарегистрировано в трех районах города.

Федеральная субсидия для перевода нижегородского транспорта на природный газ увеличена в два раза

Нижегородская область принимает участие в программе субсидирования из федерального бюджета возмещения затрат инвесторам на строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и мероприятий по переоборудованию транспортных средств на компримированный природный газ.

Производство сухой молочной сыворотки создадут в Княгининском районе за 1 млрд рублей

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, это первое подобное производство в Нижегородской области и одно из немногих в стране.

Выбран новый подрядчик по благоустройству нижегородского парка "Швейцария"

Компания предложила выполнить планируемый объем работ за 3,74 млрд рублей.

Фонд для восстановления горевшего Литературного музея хотят создать в Нижнем Новгороде

С такой инициативой выступил председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, который призвал городских депутатов и всех нижегородцев принять участие в восстановлении Литературного музея имени Горького, пострадавшего от пожара 25 июня 2020 года.