Нижний сегодня: главные события дня

Власти обнародовали информацию о новых заболевших коронавирусом нижегородцах
Еще 210 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 26 июня.
Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось в Нижегородской области
Еще три летальных исхода от коронавируса зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки.
Четвертый район Нижнего Новгорода приближается к тысячной отметке по COVID-19
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 26 июня больше тысячи больных COVID-19 в Нижнем Новгороде зарегистрировано в трех районах города.
Федеральная субсидия для перевода нижегородского транспорта на природный газ увеличена в два раза
Нижегородская область принимает участие в программе субсидирования из федерального бюджета возмещения затрат инвесторам на строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и мероприятий по переоборудованию транспортных средств на компримированный природный газ.
Производство сухой молочной сыворотки создадут в Княгининском районе за 1 млрд рублей
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, это первое подобное производство в Нижегородской области и одно из немногих в стране.
Выбран новый подрядчик по благоустройству нижегородского парка "Швейцария"
Компания предложила выполнить планируемый объем работ за 3,74 млрд рублей.
Фонд для восстановления горевшего Литературного музея хотят создать в Нижнем Новгороде
С такой инициативой выступил председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, который призвал городских депутатов и всех нижегородцев принять участие в восстановлении Литературного музея имени Горького, пострадавшего от пожара 25 июня 2020 года.
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