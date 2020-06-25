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Бизнес

Производство сухой молочной сыворотки создадут в Княгининском районе за 1 млрд рублей

26 июня 2020 16:04  [78] Бизнес

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

АО "Княгининское молоко" инвестирует 1 млрд рублей в создание производства творога и сухой молочной сыворотки. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Производство расположится на территории Княгиниского района. Строительство планируется начать в 2020 году и завершить в 2021 году, после чего будет создано 30 новых рабочих мест.

Мощность производства позволит перерабатывать 100 тонн молока-сырья в сутки.

По словам Андрея Саносяна, это первое подобное производство в Нижегородской области и одно из немногих в стране. В России сухую молочную сыворотку производят всего несколько компаний. Она используется для производства продуктов питания, в кондитерской промышленности.

"Эта продукция востребована за рубежом, в частности, одним из потенциальных рынков сбыта может стать Китай. В Нижегородской области сыворотка будет изготавливаться по современным технологиям из местного сырья, что сделает нашу продукцию конкурентоспособной на мировом рынке. Регион заинтересован в увеличении экспорта продукции АПК, ведь это дополнительные доходы для наших агропредприятий", - пояснил Андрей Саносян.

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