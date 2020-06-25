Нижний сегодня: главные события дня Общество

Почти 80% нижегородцев, проголосовавших по поправкам в Конституцию, одобрили изменения

Предложенные поправки, по данным ЦИК РФ, одобрили 79,3% проголосовавших нижегородцев, тогда как в целом по стране этот показатель составил 77,9%. Против проголосовали 20,1% жителей Нижегородской области и 21,2% россиян.

Анастасия Волочкова попросила о рассмотрении "дела о Дивееве" в московском суде

Бывшая балерина отправила соответствующее ходатайство в нижегородский суд. Оно будет рассмотрено судом 3 июля 2020 года.

Напомним, что материалы дела об административных правонарушениях в отношении Анастасии Волочковой поступили в суд 29 июня.

Ранее водитель Анастасии Волочковой также заявил ходатайство о рассмотрении материалов дела по месту жительства - в Москве.

В Сеченовском районе директор сельхозпредприятия подозревается в невыплате зарплаты

По версии следствия, с декабря 2019 года по апрель 2020 года работникам производственной базы частично не выплачивалась заработная плата.

На 15 июня этого года задолженность по заработной плате перед 29 работниками производственной сельхозбазы превысила 1 миллион 195 тысяч рублей. При этом, на расчетный счет организации в указанный период поступали денежные средства, которые расходовались на иные цели.

В настоящее время долг перед работниками начали погашать. Расследование по уголовному делу продолжается.

Более 600 домов остались без света в Нижнем Новгороде

Речь идет о домах в поселке Северный Автозаводского района. Под отключение попали 610 жилых домов, где живут 7 820 человек.

Кроме того, в Чкаловске 67 жилых домов (более 4 тысяч человек) и два детских сада остались без холодного водоснабжения. Причина: утечка на трубопроводе центральной магистрали.

В тот же день, 2 июля, электроснабжение и водоснабжение были восстановлены.

Контрафактный алкоголь в России пустят на производство антисептиков

Соответствующее постановление утвердило правительство России.

Согласно процедуре, конфискованная продукция должна будет пройти анализ в аккредитованных лабораториях. Если она будет признана пригодной для применения, ее передадут регионам бесплатно. Для этого органы власти должны будут направить специальные запросы в Росалкогольрегулирование.

О том, как именно используется конфискат, регионы должны будут отчитаться перед службой.

Стали известны точные графики отключения горячей воды в домах Нижнего Новгорода

С графиками можно ознакомиться на сайтах теплоснабжающих организаций.

Отключение ГВС в домах Автозаводского района, которые обслуживает АО "Волгаэнергосбыт", будет проходить в период с 15 июля по 18 августа, Ленинского района – со 2 июля по 18 августа. ГВС будет отсутствовать две недели. Напомним, что ранее горячее водоснабжение в Автозаводском районе отключать не планировалось.



Графки отключений ГВС домов, обслуживаемых АО "Теплоэнерго" (Канавинский, Московский, Сормовский, Нижегородский, Советский, Приокский и Ленинский районы) и ООО "Нижновтеплоэнерго" (Нижегородский район) также опублкованы на сайтах компаний.