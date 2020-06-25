Почти 80% нижегородцев, проголосовавших по поправкам в Конституцию, одобрили изменения

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Почти 80% жителей Нижегородской области, принимавших участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, одобрили изменения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК РФ.
В ящиках для голосования содержалось 1 898 465 бюллетеней нижегородцев.
Предложенные поправки одобрили 79,3% проголосовавших нижегородцев, тогда как в целом по стране этот показатель составил 77,9%. Против проголосовали 20,1% жителей Нижегородской области и 21,2% россиян.
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