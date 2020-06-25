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Политика

Почти 80% нижегородцев, проголосовавших по поправкам в Конституцию, одобрили изменения

02 июля 2020 09:05  [507] Политика

Фото: Александр Воложанин

Почти 80% жителей Нижегородской области, принимавших участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, одобрили изменения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК РФ.

В ящиках для голосования содержалось 1 898 465 бюллетеней нижегородцев.

Предложенные поправки одобрили 79,3% проголосовавших нижегородцев, тогда как в целом по стране этот показатель составил 77,9%. Против проголосовали 20,1% жителей Нижегородской области и 21,2% россиян.

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