Почти 80% нижегородцев, проголосовавших по поправкам в Конституцию, одобрили изменения Политика

Фото: Александр Воложанин

Почти 80% жителей Нижегородской области, принимавших участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, одобрили изменения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК РФ.

В ящиках для голосования содержалось 1 898 465 бюллетеней нижегородцев.

Предложенные поправки одобрили 79,3% проголосовавших нижегородцев, тогда как в целом по стране этот показатель составил 77,9%. Против проголосовали 20,1% жителей Нижегородской области и 21,2% россиян.