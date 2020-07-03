"Мы ждем позитивный импульс от молодых специалистов, приходящих работать в здравоохранение", - Давид Мелик-Гусейнов Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов встретился с главными врачами государственных учреждений и выпускниками медицинского университета, которые в этом году завершили обучение по целевому направлению, 3 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Мы очень ждем позитивный импульс именно от молодых специалистов - тех, кто приходит в систему здравоохранения. Нам важен новый взгляд, новые вопросы, новые эффективные пути решения", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, целевое обучение в Нижегородской области проводится с 2009 года, и ежегодно министерство здравоохранения увеличивает заявку на места обучения по договорам. В 2010 году целевых мест было 25, в 2020 году - 90.

На встрече также присутствовали заместитель министра здравоохранения Алексей Мозалев и сотрудники министерства.

Алексей Мозалев добавил, что вопросы кадрового обеспечения и работа с молодежью - одно из приоритетных направлений в работе минздрава Нижегородской области.

"Самым важным аспектом мы считаем обратную связь с выпускниками медучреждений. Поэтому при министерстве здравоохранения Нижегородской области с 15 июля начнет работать молодежный совет", - рассказал Алексей Мозалев.

В ходе встречи главные врачи Городской клинической больницы №40 Ольга Мануйленко, Городецкой центральной районной больницы Наталья Чернобровкина и Детской городской поликлиники №19 Ольга Бурова презентовали свои медучреждения и рассказали о выпускниках медуниверситета, которые вернутся к ним работать.



