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Общество

"Мы ждем позитивный импульс от молодых специалистов, приходящих работать в здравоохранение", - Давид Мелик-Гусейнов

03 июля 2020 17:55  [202] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов встретился с главными врачами государственных учреждений и выпускниками медицинского университета, которые в этом году завершили обучение по целевому направлению, 3 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Мы очень ждем позитивный импульс именно от молодых специалистов - тех, кто  приходит  в систему здравоохранения. Нам важен новый взгляд, новые вопросы, новые эффективные пути решения", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, целевое обучение в Нижегородской области проводится с 2009 года, и ежегодно министерство здравоохранения увеличивает заявку на места обучения по договорам. В 2010 году целевых мест было 25, в 2020 году -  90.

На встрече также присутствовали заместитель министра здравоохранения Алексей Мозалев и сотрудники министерства.

Алексей Мозалев добавил, что  вопросы кадрового обеспечения и работа с молодежью - одно из   приоритетных направлений в работе минздрава Нижегородской области.

"Самым важным аспектом мы считаем обратную связь с выпускниками медучреждений. Поэтому при министерстве здравоохранения Нижегородской области с 15 июля начнет работать  молодежный совет", - рассказал Алексей Мозалев.

В ходе встречи главные врачи Городской клинической больницы №40  Ольга Мануйленко,  Городецкой центральной районной больницы Наталья Чернобровкина и Детской городской поликлиники №19 Ольга Бурова презентовали свои медучреждения и рассказали о выпускниках медуниверситета, которые вернутся к ним работать.


 

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